Kiedy prezentacja Juergena Kloppa jako selekcjonera? Padła konkretna data

„Dzięki zaproszeniu na konferencję prasową Niemiecki Związek Piłki Nożnej praktycznie rozwiał wszelkie wątpliwości dotyczące nominacji Kloppa na selekcjonera reprezentacji. Chociaż nazwisko 59-latka nie zostało wymienione w zaproszeniu, wynika to wyłącznie z przyczyn formalnych. Preferowany kandydat ma zostać zaprezentowany w siedzibie związku we Frankfurcie w piątek o godz. 11 jako następca Juliana Nagelsmanna” - przekazała DPA.

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Klopp już w niedzielę poinformował, że osiągnął porozumienie z Red Bullem w sprawie odejścia z funkcji szefa ds. futbolu globalnej sieci klubów tego koncernu, co było ostatnią przeszkodą, by objął niemiecką kadrę. Szkoleniowiec pracujący w trakcie mistrzostw świata jako ekspert stacji MagentaTV zaznaczył przy tym, że choć „nic nie jest ostatecznie ustalone, to wszystko zmierza w dobrym kierunku”.

Był on od początku w zasadzie jedynym, a na pewno najbardziej pożądanym kandydatem DFB do zastąpienia Nagelsmanna, który zrezygnował z dalszej pracy pod wpływem perswazji działaczy po odpadnięciu zespołu narodowego w 1/16 finału mistrzostw świata.

Nazwisko Kloppa jako jedyne pojawiło się w komunikacie DFB na temat odejścia dotychczasowego trenera i przyszłości zespołu narodowego. Jak wskazano kilkanaście dni temu, szkoleniowiec „zasygnalizował gotowość” do przejęcia sterów reprezentacji.

Były opiekun FSV Mainz, Borussii Dortmund, gdzie prowadził polskie trio: Roberta Lewandowskiego, Jakuba Błaszczykowskiego i Łukasza Piszczka, i Liveropoolu nie trenował żadnego konkretnego zespołu od odejścia z „The Reds” w 2024 roku. Opuszczając angielski klub, z którym m.in. wygrał Ligę Mistrzów i zdobył mistrzostwo kraju, tłumaczył, że po dziewięciu latach „brakuje mu energii”.

- Gdy dwa lata temu odchodziłem z Liverpoolu, to powiedziałem, że brakuje mi energii na inną pracę lub na kolejny rok w tym klubie. Od tego czasu zdołałem się jednak naładować, jestem gotowy – podkreślił.

Jego zdaniem w niemieckim futbolu, także w reprezentacji, niezbędne są gruntowne zmiany i zaznaczył, że potrzebne będą „intensywne rozmowy” z federacją, aby uzgodnić kluczowe kwestie.

- Niemiecka piłka nożna jest w punkcie zwrotnym. Musimy gruntownie zmienić pewne rzeczy. Niezależnie od tego, czy ostatecznie będę to ja, czy ktokolwiek inny, nie zmienia to faktu, że zmiany są konieczne - nadmienił charyzmatyczny szkoleniowiec.

Niemcy w trzecim kolejnym mundialu nie odniosły sukcesu. Po wywalczeniu czwartego tytułu w 2014 roku, w dwóch kolejnych edycjach MŚ odpadły w fazie grupowej, a teraz w pierwszej rundzie pucharowej - 1/16 finału. Oznacza to, że zespół nie wygrał meczu fazy pucharowej od czasu pokonania Argentyny w finale w 2014 roku.

Po mundialu w USA, Kanadzie i Meksyku selekcjonerzy zmienią się w co najmniej 17 z 48 reprezentacji, które w nim uczestniczyły.

MS, PAP