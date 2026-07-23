Klaudia Zwolińska w finale! Już dzisiaj powalczy o medal
Srebrna medalistka olimpijska Klaudia Zwolińska z trzecim wynikiem awansowała do finału mistrzostw świata w kajakarstwie górskim w Oklahoma City w swojej koronnej konkurencji - slalomie K1. Walkę o medale zaplanowano jeszcze w czwartek, o godzinie 21.06 czasu polskiego.
Laureatka plebiscytu "Przeglądu Sportowego" na najlepszego sportowca Polski 2025 roku broni w USA tytułów mistrzowskich zarówno w K1, jak i C1. W półfinale miała czas 97,10 s.
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Najszybsza była Chinka Shiting Li - 96,35, a druga Amerykanka Evy Leibfarth - 96,39.
Hanna Danek z czasem 106,42 uplasowała się na 23. miejscu i odpadła z rywalizacji.
W czwartek zaplanowano jeszcze półfinał i finał slalomu K1 mężczyzn. W eliminacjach czwarty czas miał Mateusz Polaczyk.
Mistrzostwa świata rozpoczynają cykl kwalifikacji do igrzysk Los Angeles 2028. Właśnie w Oklahoma City rozegrane zostaną za dwa lata olimpijskie zawody w slalomie kajakowym, ale na innym torze, którego budowa trwa.