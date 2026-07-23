Klaudia Zwolińska w finale! Już dzisiaj powalczy o medal

Inne

Srebrna medalistka olimpijska Klaudia Zwolińska z trzecim wynikiem awansowała do finału mistrzostw świata w kajakarstwie górskim w Oklahoma City w swojej koronnej konkurencji - slalomie K1. Walkę o medale zaplanowano jeszcze w czwartek, o godzinie 21.06 czasu polskiego.

Klaudia Zwolińska w finale! Już dzisiaj powalczy o medal
fot. PAP
Klaudia Zwolińska awansowała do finału MŚ w kajakarstwie górskim

Laureatka plebiscytu "Przeglądu Sportowego" na najlepszego sportowca Polski 2025 roku broni w USA tytułów mistrzowskich zarówno w K1, jak i C1. W półfinale miała czas 97,10 s.

 

ZOBACZ TAKŻE: Polscy kanadyjkarze szóstą drużyną mistrzostw świata w Oklahoma City

 

Najszybsza była Chinka Shiting Li - 96,35, a druga Amerykanka Evy Leibfarth - 96,39.

 

Hanna Danek z czasem 106,42 uplasowała się na 23. miejscu i odpadła z rywalizacji.

 

W czwartek zaplanowano jeszcze półfinał i finał slalomu K1 mężczyzn. W eliminacjach czwarty czas miał Mateusz Polaczyk.

 

Mistrzostwa świata rozpoczynają cykl kwalifikacji do igrzysk Los Angeles 2028. Właśnie w Oklahoma City rozegrane zostaną za dwa lata olimpijskie zawody w slalomie kajakowym, ale na innym torze, którego budowa trwa. 

 

PAP
Przejdź na Polsatsport.pl
INNEKAJAKARSTWOKAJAKARSTWO GÓRSKIEKLAUDIA ZWOLIŃSKA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Bogusław Popiela: Sędziowie zepsuli nam radość
Zobacz także

Zwolińska i Nowobilski w półfinałach mistrzostw świata. "Sędziowie zabrali nam radość"

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 