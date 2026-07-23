Kolejne kłopoty Infantino! Norweska federacja złoży skargę do FIFA

Kontrowersje wokół czerwonej kartki Baloguna nie cichną. Po zakończeniu mistrzostw świata norweska federacja ponownie zwróciła uwagę na tryb uchylenia zawieszenia zawodnika reprezentacji USA. Szefowa NFF zapowiedziała, że złoży formalną skargę do FIFA. Klaveness nie godzi się na to, by interwencja Donalda Trumpa w tej sprawie przeszła bez echa.

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W wywiadzie dla „The Times” Klaveness wyjaśniła, że NFF dąży do pełnego wyjaśnienia wydarzenia, w szczególności rozmowy telefonicznej, podczas której prezydent Stanów Zjednoczonych poprosił Infantino o cofnięcie kary nałożonej na amerykańskiego napastnika. Sankcja została zawieszona, a piłkarz zagrał w meczu 1/8 finału MŚ z Belgią (1:4).

Klaveness upomniała kierownictwo FIFA, zarzucając mu, że chce „wyciszyć tę sprawę”. Prezes NFF uważa, że „gdy w ten sposób narusza się przepisy, wkracza się na niebezpieczną ścieżkę, która zagraża całej dyscyplinie”. Przede wszystkim zaapelowała jednak do Infantino o przyznanie, że „to był błąd”.

Wcześniej wyszło na jaw, że decyzja o wstrzymaniu kary zawieszenia amerykańskiego napastnika została podjęta przez jedną osobę - Mohammada al-Kamali, przewodniczącego Komisji Dyscyplinarnej FIFA.

W kwietniu Klaveness zaapelowała o zniesienie Nagrody Pokojowej FIFA, którą przywódca Stanów Zjednoczonych otrzymał z rąk Infantino 5 grudnia podczas losowania grup finałowych mistrzostw świata.

MS, PAP