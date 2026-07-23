Kolejne polskie kluby wchodzą do gry. Czas na Raków i GKS

Piąte podejście do europejskich pucharów Raków rozpoczyna od starcia z Vallettą FC, która przed 16 laty sprawiła sporo kłopotów Ruchowi Chorzów w eliminacjach Ligi Europy. "Niebiescy" co prawda wywalczyli awans, ale po dwóch remisach (1:1 na Malcie i 0:0 w Chorzowie), dzięki premiowanej wówczas bramce na wyjeździe.

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Częstochowianie uchodzą za zdecydowanych faworytów, ale muszą to potwierdzić na boisku. Trener Dawid Kroczek uważa, że jego zespół jest dobrze przygotowany nie tylko do czwartkowego meczu (18.30), ale i do całego sezonu. Dla szkoleniowca spotkanie będzie piątym, w którym poprowadzi Raków jako główny trener, ale pierwszym na arenie międzynarodowej.

Wracający do europejskich pucharów po 23 latach Katowiczanie zaczną zmagania od rywalizacji z czwartym zespołem ekstraklasy słowackiej minionego sezonu - MSK Żilina.

- Skoro się wraca po tak długim czasie do europejskich pucharów, to - chcąc nie chcąc – sezon jest wyjątkowy. Na pewno to docenienie tego czasu, który jest za nami. Na starcie z MSK jesteśmy gotowi – ocenił kapitan GKS Arkadiusz Jędrych.

Zespół słowacki rywalizował z chorwackim Hajdukiem Split w pierwszej rundzie kwalifikacji Ligi Europy. Pierwsze spotkanie u siebie wygrał Hajduk 2:0, rewanż skończył się zwycięstwem MSK 2:1. Drużyna z Żyliny w tej sytuacji została skazana na grę w eliminacjach Ligi Konferencji.

Rewanże na Malcie i w Katowicach zaplanowano na 30 lipca.

Eliminacje Ligi Konferencji - 23.07. Kiedy mecze polskich drużyn? O której godzinie?

18:30 Raków Częstochowa - Valletta FC

20:30 MSK Żilina - GKS Katowice

PAP