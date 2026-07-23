Kolejny Polak w Barcelonie! Mamy oficjalny komunikat

Koszykówka

Aleksander Balcerowski został nowym koszykarzem Barcelony - poinformowano w oficjalnym komunikacie. Polak podpisał dwuletnią umowę.

Herb klubu FC Barcelona na tle klubowej koszulki w pasy.
fot. PAP
Aleksander Balcerowski nowym zawodnikiem Barcelony

Mierzący 2,16 m zawodnik w poprzednim sezonie reprezentował barwy drużyny Unicaja Malaga. Notował średnio 10,6 punktu w rozgrywkach ligi hiszpańskiej oraz 8,8 pkt na mecz w Lidze Mistrzów FIBA (Basketball Champions League).

 

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Barcelona oficjalnie ogłosiła w czwartek, że podpisała dwuletni kontrakt z polskim koszykarzem.

 

"Ma wzmocnić grę zespołu pod koszem - zarówno w defensywie, jak i ofensywie. (...) Jest mobilnym środkowym, bardziej technicznym niż fizycznym, wyróżnia się dużą dynamiką w kontratakach oraz wzrostem pozwalającym mu skutecznie kończyć akcje pod koszem. Mimo imponujących warunków fizycznych potrafi również celnie rzucać za trzy punkty" - dodano.

 

25-latek to obecnie jeden z najbardziej rozpoznawalnych polskich koszykarzy na europejskich parkietach. Rozpoczynał zagraniczną karierę w akademii klubu Gran Canaria, gdzie w sezonie 2017/2018 zadebiutował w lidze ACB.

 

W kolejnych latach reprezentował barwy serbskiego Mega Belgrad oraz greckiego Panathinaikosu Ateny, z którym w 2024 roku sięgnął po trofeum Euroligi. Jest też wieloletnim reprezentantem Polski. Zaliczył 44 występy w kadrze, w tym podczas mistrzostw świata.

 

Balcerowski został drugim polskim koszykarzem w historii, który zagra w Barcelonie. Pierwszym był Maciej Lampe.

HP, Polsat Sport
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ALEKSANDER BALCEROWSKIEUROLIGA MĘŻCZYZNFC BARCELONAKOSZYKÓWKA
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