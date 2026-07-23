Jeszcze w ubiegłym sezonie Benfica pokonała w ostatnim, pamiętnym meczu fazy ligowej Ligi Mistrzów Real Madryt (4:2), by następnie ulec tej ekipie w 1/16 finału (0:1, 1:2). Teraz, jako 3. ekipa ligi portugalskiej ubiegłego sezonu, weźmie udział w kwalifikacjach do Ligi Europy, gdzie jej pierwszym rywalem będzie dobrze znany Śląskowi Wrocław zespół z Sankt Gallen.

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Drużyna ze stolicy województwa dolnośląskiego rywalizowała ze Szwajcarami w sierpniu 2024, w III rundzie eliminacji Ligi Konferencji i niestety odpadła po pięknej walce - 0:2 na wyjeździe i 3:2 u siebie, tracąc drugiego gola w rewanżu w... 18. minucie doliczonego czasu gry, po... powtórzonym rzucie karnym.

Benfica pozyskała latem z FC Koeln za 17 mln euro reprezentanta Polski Jakuba Kamińskiego.

Relacja live i wynik na żywo meczu FC Sankt Gallen - SL Benfica od godziny 20:00 na Polsatsport.pl.

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