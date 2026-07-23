GKS Katowice dość niespodziewanie zakończył sezon 2025/2026 PKO BP Ekstraklasy na 5. miejscu, otrzymując przy tym szansę gry w europejskich pucharach po trwającej blisko ćwierć wieku przerwie. Ostatnim razem ekipa z Katowic występowała w nich w sezonie 2003/2004, gdy odpadła na rzecz Cementarnicy Skopje (Macedonia Północna) w eliminacjach do będącego poprzedniczką Ligi Europy Pucharu UEFA.

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Rywalem "GieKSy" w 2. rundzie kwalifikacji do Ligi Konferencji będzie spadkowicz z eliminacji bardziej prestiżowej Ligi Europy - MSK Zilina. Drużyna ze Słowacji przegrała dwumecz z Hajdukiem Split ze względu na różnicę goli (0:2, 2:1) i spadła o szczebel niżej, gdzie czeka na nią ostatnia z polskich drużyn. Co ciekawe, w zeszłym sezonie MSK Zilina rywalizowała z Rakowem Częstochowa w 2. rundzie eliminacji Ligi Konferencji i wówczas "Medaliki" nie pozostawiły jej złudzeń, wygrywając wysoko oba mecze (3:0, 3:1).

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Trenerem Katowiczan jest Rafał Górak, który nota bene prowadzi ten zespół od czerwca 2019 roku, co jest dość długim okresem, oczywiście jak na polskie realia. W letniej przerwie jego zespół zasilili m.in. obrońca Korony Kielce Pau Resta oraz pomocnik Motoru Lublin Bartosz Wolski.

Jeżeli "GieKSa" awansuje dalej, to w III rundzie zagra z lepszym zespołem z pary Hapoel Tel-Aviv (Izrael) - Łudogorec Razgrad (Bułgaria).

Relacja live i wynik na żywo meczu MSK Zilina - GKS Katowice w czwartek od godziny 20:30 na Polsatsport.pl.

Polsat Sport