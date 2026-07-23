Raków Częstochowa rozpocznie tegoroczną kampanię europejską od dwumeczu z maltańskim Valetta FC. Czwarty zespół PKO BP Ekstraklasy minionego sezonu będzie w tym zestawieniu faworytem i jeżeli ogra przeciwników, to w III rundzie eliminacji Ligi Konferencji zmierzy się z lepszym z pary Hammarby IF (Szwecja) - RSC Anderlecht (Belgia).

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Po odejściu z Rakowa do Legii architekta największych sukcesów, Marka Papszuna, nowym szkoleniowcem częstochowskiej drużyny został Łukasz Tomczyk. Ten utrzymał jednak stanowisko zaledwie od 22 grudnia 2025 do 3 maja 2026, kiedy to został zwolniony po nieudanym dla Częstochowian finale STS Pucharu Polski, w którym Raków przegrał z Górnikiem Zabrze 0:2. Wówczas to stery drużyny przejął Dawid Kroczek, który teraz postara się poprowadzić drużynę zarówno w kierunku europejskich, jak i krajowych sukcesów.

Pierwszy mecz Rakowa z Valetta FC zaplanowano na czwartek 23 lipca, na godzinę 18:30, z kolei rewanż zostanie rozegrany tydzień później o 19:30.

Relacja live i wynik na żywo meczu Raków Częstochowa - Valetta FC w czwartek od godziny 18:30 na Polsatsport.pl.

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