Luka Modrić podjął decyzję! Znamy przyszłość legendy

Piłka nożna

Znamy przyszłość jednej z legend międzynarodowego futbolu. Luka Modrić - bo to właśnie o niego chodzi - postanowił zostać na dłużej w AC Milan.

Piłkarz w niebieskiej koszulce z czerwonymi i białymi elementami, z pomarańczową opaską na ramieniu, stoi na boisku.
fot. PAP
Luka Modrić przedłużył kontrakt z AC Milan

Luka Modrić przedłużył do czerwca 2027 roku kontrakt z AC Milan - poinformował w czwartek klub rywalizujący we włoskiej ekstraklasie piłkarskiej. Słynny pomocnik 9 września skończy 41 lat.

 

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Modrić do Milanu trafił rok temu, gdy po 13 latach opuścił Real Madryt.

 

Doświadczony zawodnik, laureat Złotej Piłki w 2018 roku, w niedawnych mistrzostwach świata wystąpił we wszystkich czterech meczach Chorwacji, która w 1/16 finału przegrała z Portugalią 1:2

PAP
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AC MILANLUKA MODRIĆPIŁKA NOŻNAWŁOCHY
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