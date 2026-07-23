Luka Modrić podjął decyzję! Znamy przyszłość legendy
Znamy przyszłość jednej z legend międzynarodowego futbolu. Luka Modrić - bo to właśnie o niego chodzi - postanowił zostać na dłużej w AC Milan.
Luka Modrić przedłużył kontrakt z AC Milan
Luka Modrić przedłużył do czerwca 2027 roku kontrakt z AC Milan - poinformował w czwartek klub rywalizujący we włoskiej ekstraklasie piłkarskiej. Słynny pomocnik 9 września skończy 41 lat.
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Modrić do Milanu trafił rok temu, gdy po 13 latach opuścił Real Madryt.
Doświadczony zawodnik, laureat Złotej Piłki w 2018 roku, w niedawnych mistrzostwach świata wystąpił we wszystkich czterech meczach Chorwacji, która w 1/16 finału przegrała z Portugalią 1:2Przejdź na Polsatsport.pl
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