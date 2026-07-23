Marczyk i Gospodarczyk na starcie 82. Rajdu Polski. To miejsce, w którym czują się wyjątkowo dobrze

Czwartą rundą sezonu Rajdowych Mistrzostw Europy jest 82. Rajd Polski. Impreza przeniosła się z Mazur na Śląsk a jej nową bazą począwszy od sezonu 2026 są Katowice. Na liście zgłoszeń do rywalizacji znalazło się 81 załóg, spośród których 21 skorzysta z aut najwyższej kategorii Rally2. Aktualni Rajdowi Mistrzowie Europy, Miko Marczyk i Szymon Gospodarczyk, wystartują do walki z numerem 2.

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Rajd Polski przeniósł się na teren znany z poprzednich edycji Rajdu Śląska. Marczyk i Gospodarczyk są załogą, która w przeszłości wygrywała ten rajd najczęściej – trzykrotnie. Wygrali na Śląsku zdecydowanie najwięcej odcinków specjalnych i pobili przy okazji kilka innych rekordów. To właśnie w Rajdzie Śląska 2019 załoga ORLEN Team przypieczętowała swój pierwszy tytuł a Miko stał się jednocześnie najmłodszym mistrzem Polski w historii. Polacy znają ten teren i w przeszłości z powodzeniem na nim rywalizowali.

Pierwsze starcie w ramach 82. Rajdu Polski to odcinek treningowy i kwalifikacyjny Bieruń, piątkowego poranka. W trakcie dwóch kolejnych dni zawodnicy pokonają 186 kilometrów śląskich odcinków specjalnych. Zwycięzców poznamy w niedzielę, około godziny 18:00. Na 19:30 zaplanowano z kolei ceremonię mety pod Stadionem Śląskim, gdzie mieściła będzie się również baza rajdu i park serwisowy.

- Pora na 82. Rajd Polski. Po raz pierwszy w historii naszej najważniejszej międzynarodowej imprezy przyjmujemy naszych rywali w okolicach Katowic i Chorzowa. Oczywiście znamy te trasy – w przeszłości pokonywaliśmy je w ramach Rajdu Śląska. W czwartek przed nami zapoznanie z trasą a w piątek rywalizacja startuje pod katowickim Spodkiem. Organizator przygotował znakomite próby – chociażby tę pod Stadionem Śląskim, czy te bardziej na południu, niedaleko Jastrzębia-Zdroju, Skoczowa i Bielska-Białej – mówił Miko Marczyk.

- Domowa runda mistrzostw Europy to dla nas zawsze duże wydarzenie. W Rajdzie Polski doszło do zmian. Wcześniej impreza odbywała się na Mazurach, natomiast teraz jesteśmy w sercu Beskidów. Rajdy są w tym regionie kraju bardzo popularne, zawsze przyjeżdża tutaj mnóstwo kibiców i cieszę się, że będziemy mogli się im zaprezentować. Asfalty w okolicy są techniczne, wąskie, podbijające, ale pojawiają się też inne, szersze partie. Trzeba być tutaj przygotowanym na wszystko. Już nie mogę się doczekać startu. Myślę, że w piątek pod Spodkiem przywitają nas tłumy – zakończył Szymon Gospodarczyk.

Informacja prasowa