Mistrz Anglii na celowniku Pogoni Szczecin! Szykuje się kolejny ciekawy transfer
Alfie Dorrington ma niebawem zamienić Tottenham na Pogoń Szczecin. Jak pisze dziennikarz Ben Jacobs, ma to być transfer definitywny.
"Klub Pogoń Szczecin osiągnął wstępne porozumienie z Tottenhamem w sprawie definitywnego transferu Alfiego Dorringtona. Warunki umowy z 21-latkiem muszą jeszcze zostać ostatecznie uzgodnione" - napisał w swoich mediach społecznościowych dziennikarz Ben Jacobs.
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Dorrington urodził się w Londynie i jest wychowankiem Tottenhamu Hotspur. Rozgrywał spotkania w zespołach juniorskich "Kogutów" - m.in. w drużynach U18, U19 i U21.
Choć Dorrington nie zagrał w wygranym 3:1 finale z Sunderlandem U21, to występował wcześniej w barwach Tottenhamu U21 w sezonie 2023/24, a to dało mu miano mistrza Premier League 2.
15 grudnia 2024 roku Anglik otrzymał szansę od Ange Postecoglou na debiut w Premier League. Rywalem Tottenhamu było Southampton z Janem Bednarkiem w składzie - "Koguty" rozbiły wówczas "Świętych" 5:0, a Dorrington spędził na boisku 13 minut. Był to jego jedyny występ w najwyższej klasie rozgrywkowej.
Od stycznia 2025 do maja 2026 był wypożyczony do szkockiego Aberdeen oraz czwartoligowego Salford. W Szkocji zdobył puchar kraju oraz zaznał futbolu na europejskim poziomie, grając w Lidze Konferencji UEFA.
21-latek występował także w reprezentacji Anglii od kadry U15 aż po U19.Przejdź na Polsatsport.pl