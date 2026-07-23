Mistrz Anglii na celowniku Pogoni Szczecin! Szykuje się kolejny ciekawy transfer

"Klub Pogoń Szczecin osiągnął wstępne porozumienie z Tottenhamem w sprawie definitywnego transferu Alfiego Dorringtona. Warunki umowy z 21-latkiem muszą jeszcze zostać ostatecznie uzgodnione" - napisał w swoich mediach społecznościowych dziennikarz Ben Jacobs.

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Dorrington urodził się w Londynie i jest wychowankiem Tottenhamu Hotspur. Rozgrywał spotkania w zespołach juniorskich "Kogutów" - m.in. w drużynach U18, U19 i U21.

Choć Dorrington nie zagrał w wygranym 3:1 finale z Sunderlandem U21, to występował wcześniej w barwach Tottenhamu U21 w sezonie 2023/24, a to dało mu miano mistrza Premier League 2.

15 grudnia 2024 roku Anglik otrzymał szansę od Ange Postecoglou na debiut w Premier League. Rywalem Tottenhamu było Southampton z Janem Bednarkiem w składzie - "Koguty" rozbiły wówczas "Świętych" 5:0, a Dorrington spędził na boisku 13 minut. Był to jego jedyny występ w najwyższej klasie rozgrywkowej.

Od stycznia 2025 do maja 2026 był wypożyczony do szkockiego Aberdeen oraz czwartoligowego Salford. W Szkocji zdobył puchar kraju oraz zaznał futbolu na europejskim poziomie, grając w Lidze Konferencji UEFA.

21-latek występował także w reprezentacji Anglii od kadry U15 aż po U19.