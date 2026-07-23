GKSzagra w czwartek na wyjeździe ze słowackim MSK Zilina w pierwszym meczu 2. rundy kwalifikacji Ligi Konferencji. Katowiczanie wracają do europejskiej rywalizacji po 23-letniej przerwie.

- To wyzwanie, jednocześnie traktujemy to też jak możliwość sprawdzenia się, zobaczenia, jak to będzie. Dopóki, dopóty będę się budził i się czuł jak taki szczeniak, który się cieszy, że leci na trening, to wiem, że wszystko przed nami. Mam w sobie bardzo dużo entuzjazmu, radości i dumy z klubu, z tego, jak to się wszystko rozwinęło, jak pracujemy. Ale wiadomo, nie wolno stanąć - powiedział trener GKS Rafał Górak.

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Słowacki zespół rywalizował z chorwackim Hajdukiem Split w pierwszej rundzie kwalifikacji Ligi Europy. Pierwsze spotkanie u siebie wygrał Hajduk 2:0, rewanż skończył się zwycięstwem MSK 2:1. Drużyna z Żyliny zagra w tej sytuacji w kwalifikacjach Ligi Konferencji.

- Skoro się wraca po tak długim czasie do europejskich pucharów, to - chcąc nie chcąc - sezon jest wyjątkowy. Na pewno to docenienie tego czasu, który jest za nami. Na starcie z MSK jesteśmy gotowi. Najważniejsze będzie to, jak my będziemy wyglądać i niech oni się martwią - dodał kapitan GKS Arkadiusz Jędrych.

Trenerem MSK jest Pavol Stano, były piłkarz polskich klubów, a następnie szkoleniowiec Wisły Płock i Górnika Łęczna. Katowiczanom przepustkę do kwalifikacji LK dało zajęcie piątego miejsca w PKO BP Ekstraklasie.

GKS ostatnio grał w kwalifikacjach Pucharu UEFA. Na finiszu sezonu 2002/03 katowicki klub (pod nazwą Dospel) zajął trzecie miejsce w tabeli, za Wisłą Kraków i Dyskobolią Grodzisk Wlkp. Do tego sukcesu doprowadził go Jan Żurek, który zaraz potem stracił posadę przy Bukowej, a jego miejsce zajął Edward Lorens.

MSK Zilina - GKS Katowice. Wynik meczu. Kto wygrał w el. Ligi Konferencji UEFA?

O tym, kto wygrał spotkanie Zilina - GKS Katowice, dowiemy się w czwartek, 23 lipca. Początek meczu zaplanowano na godzinę 20:30. Tuż po jego zakończeniu zaktualizujemy ten tekst i podamy końcowy wynik starcia Zilina - GKS Katowice.

Polsat Sport