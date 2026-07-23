Niespodzianka w meczu potencjalnych rywali Górnika. Bohater był tylko jeden

Piłka nożna

Raków Częstochowa pokonał 3:1 zespół Valletta FC w II rundzie kwalifikacji Ligi Konferencji. Z kolei GKS Katowice przegrał na wyjeździe 1:2 z MSK Zilina. Jak zaprezentowali się potencjalni rywale polskich drużyn? Sporą niespodziankę sprawiło Ferencvarosi, które pokonało Twente.

Portret mężczyzny w białej koszulce polo, z krótkimi ciemnymi włosami i zarostem, patrzącego przed siebie.
fot. PAP
Michal Gasparik, trener Górnika

Raków Częstochowa pokonał 3:1 zespół Valletta FC. Bohaterem został Patryk Makuch, który zdobył bramkę i zaliczył asystę. Potencjalnym rywalem piłkarzy Dawida Kroczka w kolejnej rundzie będzie przegrany rywalizacji II rundy kwalifikacji Ligi Europy Hammarby IF - Anderlecht. W pierwszym spotkaniu na stadionie szwedzkiego zespołu padł remis 1:1.

 

ZOBACZ TAKŻE: Pietuszewski kontuzjowany! Polak może opuścić hitowe starcie

 

Anderlecht objął prowadzenie w 6. minucie po golu Danylo Sikana. Kiedy wydawało się, że wynik nie ulegnie zmianie, tuż przed końcem do siatki trafił wprowadzony dwie minuty wcześniej Frank Adjei. W drugiej odsłonie w barwach belgijskiego klubu oficjalny debiut zanotował Lukas Ambros, który został ostatnio wykupiony z Górnika Zabrze za pięć milionów euro.

 

GKS Katowice w porównaniu do Rakowa przegrał pierwsze spotkanie II rundy kwalifikacji z MSK Zilina 1:2. Potencjalnym rywalem drużyny Rafała Góraka w kolejnym etapie będzie wygrany dwumeczu Hapoel Tel-Aviv - Łudogorec Razgrad.

 

W pierwszym starciu triumfował Hapoel Tel-Aviv. Pierwszego gola strzelił Omri Altman, który na kilkadziesiąt sekund przed przerwą pokonał bramkarza Łudogorca Hendrika Bonmanna. W 89. minucie wynik ustalił Brazylijczyk Chico.

 

Górnik Zabrze, choć zaprezentował się bardzo dobrze, przegrał we wtorkowym spotkaniu II rundy kwalifikacji Ligi Mistrzów na wyjeździe z Fenerbahce 0:1.

 

Mimo to piłkarze Michala Gasparika nie mają zbyt dużych szans na awans. Jeśli odpadną, zagrają w III rundzie el. Ligi Europy. Ich rywalem będzie zwycięzca dwumeczu między holenderskim Twente a węgierskim Ferencvarosi. 

 

Niespodziewanie w pierwszym spotkaniu na terenie rywala wygrali goście. Bohaterem drużyny Balazsa Borbelya został Lenny Joseph, który zanotował dublet. Haitańczyk trafił do siatki w 14. oraz 80. minucie. Dla Twente honorową bramkę zdobył Aske Adelgaard.

 

Potencjalni rywale polskich zespołów w europejskich pucharach:

 

III runda el. Ligi Europy: Górnik Zabrze/Fenerbahce (przegrany) - Twente/Ferencvarosi TC

 

Pierwsze mecze: Górnik - Fenerbahce 0:1. Twente - Ferencvarosi TC 1:2.

 

III runda el. Ligi Konferencji: Raków Częstochowa/Valletta FC - Hammarby IF/Anderlecht

 

Pierwsze mecze: Raków - Valletta FC 3:1. Hammarby IF - Anderlecht 1:1.

 

III runda el. LK: GKS Katowice/MSK Zilina - Hapoel Tel-Aviv/Łudogorec Razgrad

 

Pierwsze mecze: GKS Katowice - MSK Zilina 1:2. Hapoel Tel-Aviv - Łudogorec Razgrad 2:0.

HP, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
Eliminacje LM UEFA: Górnik - Fenerbahce. Ko zagra dalej?
ANDERLECHTHAMMARBY IFHAPOEL TEL AWIWLIGA EUROPYLIGA KONFERENCJIŁUDOGOREC RAZGRADPIŁKA NOŻNA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Mateusz Kowalczyk: Sami nie spodziewaliśmy się, że tak to może się potoczyć

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 