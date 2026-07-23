Niespodzianka w meczu potencjalnych rywali Górnika. Bohater był tylko jeden

Raków Częstochowa pokonał 3:1 zespół Valletta FC. Bohaterem został Patryk Makuch, który zdobył bramkę i zaliczył asystę. Potencjalnym rywalem piłkarzy Dawida Kroczka w kolejnej rundzie będzie przegrany rywalizacji II rundy kwalifikacji Ligi Europy Hammarby IF - Anderlecht. W pierwszym spotkaniu na stadionie szwedzkiego zespołu padł remis 1:1.

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Anderlecht objął prowadzenie w 6. minucie po golu Danylo Sikana. Kiedy wydawało się, że wynik nie ulegnie zmianie, tuż przed końcem do siatki trafił wprowadzony dwie minuty wcześniej Frank Adjei. W drugiej odsłonie w barwach belgijskiego klubu oficjalny debiut zanotował Lukas Ambros, który został ostatnio wykupiony z Górnika Zabrze za pięć milionów euro.

GKS Katowice w porównaniu do Rakowa przegrał pierwsze spotkanie II rundy kwalifikacji z MSK Zilina 1:2. Potencjalnym rywalem drużyny Rafała Góraka w kolejnym etapie będzie wygrany dwumeczu Hapoel Tel-Aviv - Łudogorec Razgrad.

W pierwszym starciu triumfował Hapoel Tel-Aviv. Pierwszego gola strzelił Omri Altman, który na kilkadziesiąt sekund przed przerwą pokonał bramkarza Łudogorca Hendrika Bonmanna. W 89. minucie wynik ustalił Brazylijczyk Chico.

Górnik Zabrze, choć zaprezentował się bardzo dobrze, przegrał we wtorkowym spotkaniu II rundy kwalifikacji Ligi Mistrzów na wyjeździe z Fenerbahce 0:1.

Mimo to piłkarze Michala Gasparika nie mają zbyt dużych szans na awans. Jeśli odpadną, zagrają w III rundzie el. Ligi Europy. Ich rywalem będzie zwycięzca dwumeczu między holenderskim Twente a węgierskim Ferencvarosi.

Niespodziewanie w pierwszym spotkaniu na terenie rywala wygrali goście. Bohaterem drużyny Balazsa Borbelya został Lenny Joseph, który zanotował dublet. Haitańczyk trafił do siatki w 14. oraz 80. minucie. Dla Twente honorową bramkę zdobył Aske Adelgaard.

Potencjalni rywale polskich zespołów w europejskich pucharach:

III runda el. Ligi Europy: Górnik Zabrze/Fenerbahce (przegrany) - Twente/Ferencvarosi TC

Pierwsze mecze: Górnik - Fenerbahce 0:1. Twente - Ferencvarosi TC 1:2.

III runda el. Ligi Konferencji: Raków Częstochowa/Valletta FC - Hammarby IF/Anderlecht

Pierwsze mecze: Raków - Valletta FC 3:1. Hammarby IF - Anderlecht 1:1.

III runda el. LK: GKS Katowice/MSK Zilina - Hapoel Tel-Aviv/Łudogorec Razgrad

Pierwsze mecze: GKS Katowice - MSK Zilina 1:2. Hapoel Tel-Aviv - Łudogorec Razgrad 2:0.

HP, Polsat Sport