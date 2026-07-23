Nieudany debiut Kamińskiego w Benfice. "Orły" pokonane przez Sankt Gallen

Jeżeli chodzi o ekipę ze Szwajcarii, to z pewnością bardzo dobrze pamięta ją Śląsk Wrocław, który realizował z nią w sierpniu 2024 roku w III rundzie kwalifikacji do Ligi Konferencji. Wówczas, po porażce 0:2 na wyjeździe, WKS zdołał w domu odrobić straty i ostatecznie odpadł po powtórzonym rzucie karnym (Rafał Leszczyński obronił pierwszą próbę, ale sędzia Duje Strukan z Chorwacji dopatrzył się wyjścia bramkarza przed linię bramkową) w... 18. minucie doliczonego czasu gry. Mecz zakończył się wynikiem 2:3. Jakby tego było mało, Śląsk ostatecznie kończył mecz w "ósemkę".

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Z kolei Benfica na brak emocji nie mogła narzekać w zeszłym sezonie Ligi Mistrzów, w którym awansowała do 1/16 finału po niesamowitym ostatnim meczu fazy ligowej przeciwko Realowi Madryt (4:2). We wspomnianym spotkaniu fazy pucharowej ponownie trafiła na "Królewskich" i przegrała w dwumeczu 0:1, 1:2.

W rozgrywanym w czwartek spotkaniu w wyjściowym składzie gości zadebiutował Jakub Kamiński, którego Benfica pozyskała latem z FC Koeln za około 17 mln euro. Goście świętowali jeszcze jeden debiut, ponieważ byli prowadzeni przez trenera Marco Silvę w pierwszym oficjalnym meczu.

W 37. minucie przed wielką szansą stanął piłkarz gospodarzy Christian Witzig, jednak w dogodnej sytuacji kuriozalnie uderzył piłkę czubkiem głowy i ostatecznie nie trafił nawet w bramkę. 30 sekund później na tablicy wyświetlał się już wynik 1:0, gdy piłkarze Sankt Gallen zaatakowali pressingiem i odzyskali piłkę na wysokości pola karnego rywali, z jego lewej strony wbiegł Aliou Balde i strzałem na dalszy słupek, z ostrego kąta otworzył wynik.

W 45. minucie Benfika doprowadziła do remisu. Vangelis Pavlidis świetnie zastawił się w okolicach środka boiska i zagrał do wybiegającego z lewej strony, na wolne pole Rafy Silvy, a ten wbiegł w pole karne i strzałem w kierunku dalszego słupka pokonał bramkarza ekipy ze Szwajcarii.

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W 45. minucie mogło być 2:1, jednak w ostatniej akcji pierwszej połowy, po dokładnym dośrodkowaniu z rzutu rożnego fatalnie przestrzelił głową Carlo Boukhalfa. To, co nie udało się w pierwszej odsłonie gry Witzigowi i Boukhalfie udało się w drugiej Tomowi Gaalowi, który wykorzystał kapitalne dośrodkowanie z rzutu wolnego Lucasa Daschnera i wyprowadził swoją drużynę na prowadzenie.

Ostatecznie wynik już się nie zmienił, a Szwajcarzy potwierdzili, że nie są już tą samą drużyną, co dwa lata temu. W ich poczynaniach widać o wiele większą organizację i Benfica będzie musiała mocno się postarać, by odwrócić losy dwumeczu u siebie.

Ostatecznie Jakub Kamiński został zmieniony w 66. minucie gry.

Rewanż zostanie rozegrany za tydzień o godzinie 19:00.

FC Sankt Gallen 2:1 SL Benfica (1:1)

Bramki: Balde 37', Gaal 80' - Rafa Silva 44'

FC Sankt Gallen: Lawrence Ati Zigi - Tom Gaal, Jozo Stanić (90+3' Joel Ruiz), Chima Okoroji - Hugo Vandermersch, Lukas Daschner, Lukas Gortler, Carlo Boukhalfa (72' Leon Frokaj), Mihailo Stevanović - Christian Witzig (72' Andrin Hunziker), Aliou Balde (72' Diego Besio).

SL Benfica: Anatolij Trubin - Alexander Bah, António Silva, Clement Lenglet, Samuel Dahl - Miguel Figueiredo (66' Enzo Barrenechea), Manu Silva (84' Joao Rego) - Rafa Silva, Gieorgij Sudakov, Jakub Kamiński (66' Tiago Guveia) - Vangelis Pavlidis (76' Franjo Ivanović).

Żółte kartki: Gortler, Stanić, Gaal - Pavlidis.

Sędzia: Luca Pairetto (Włochy).

Polsat Sport