Oficjalnie! To on wzmocni ofensywę FC Barcelona! Cóż za transfer z Borussii Dortmund

Strony nie ujawniły szczegółów finansowych, ale według mediów transfer kosztował mistrza Hiszpanii 22 mln euro plus bonusy, a w kontrakcie zawarto klauzulę odsprzedaży.

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„FC Barcelona i Borussia Dortmund osiągnęły porozumienie w sprawie transferu napastnika Karima Adeyemiego, który podpisał kontrakt z Katalończykami do 2031 roku” – poinformował piłkarski mistrz Hiszpanii w komunikacie.

24-letni Adeyemi dołączył do Borussii w 2022 roku z austriackiego RB Salzburg i w jej barwach rozegrał 146 meczów, zdobywając 36 goli.

Piłkarz w stolicy Katalonii ponownie spotka się z trenerem Hansim Flickiem, który jako selekcjoner pozwolił mu zadebiutować w seniorskiej reprezentacji Niemiec.

Adeyemi słynie z szybkości. W wygranym 5:1 meczu z Freiburgiem w sezonie 2022/23 ustanowił rekord Bundesligi, kiedy to osiągnął prędkość 36,65 km/h.

Niemiec jest drugim ofensywnym zawodnikiem pozyskanym przez Barcelonę latem. Wcześniej do tego klubu dołączył reprezentant Anglii Anthony Gordon z Newcastle United.

Z klubu odeszli natomiast Robert Lewandowski, który dołączył do Chicago Fire, a Anglik Marcus Rashford po wypożyczeniu wrócił do Manchesteru United.

MS, PAP