Ogromna tragedia. Nie żyje 21-letni sportowiec

Chovanec, choć miał pochodzenie wenezuelsko-czeskie, mieszkał w Portugalii i występował na tamtejszej licencji. Przygodę ze sportem rozpoczął w 2018 r. od uprawiania kartingu. Niedługo później ścigał się już w Formule 4, Formule 3 i w lokalnym Campeonato de Portugal de Velocidade.

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W kolejnych sezonach zawodnik brał udział w Ultimate Cup Series oraz testach w GT World Challenge Europe. Był uważany za jeden z największych talentów wyścigowych.

Tragiczną informację przekazał dziennik "O Noticias da Trofa". Mimo że kierowca zmarł w sobotę, wieść o jego śmierci obiegła media dopiero w środę. Okoliczności również nie są znane.

KP, Polsat Sport