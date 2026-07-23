Ogromna tragedia. Nie żyje 21-letni sportowiec

Moto

Tragiczna informacja nadeszła z zagranicy. Zmarł kierowca wyścigowy Zdenek Chovanec. Mężczyzna miał zaledwie 21 lat.

Czarno-białe zdjęcie cmentarza z krzyżami i nagrobkami. Na pierwszym planie widoczny jest fragment nagrobka i znicz.
fot. PAP
Zmarł kierowca wyścigowy Zdenek Chovanec
  • Nie żyje Zdenek Chovanec
  • Kierowca wyścigowy wenezuelsko-czeskiego pochodzenia mieszkał i startował w Portugalii
  • Ścigał się w Formule 4, Formule 3 oraz w lokalnym Campeonato de Portugal de Velocidade
  • Brał udział w Ultimate Cup Series i testach w GT World Challenge Europe
  • Uważano go za jeden z największych talentów wyścigowych
  • Tragiczną informację o jego śmierci przekazał dziennik "O Noticias da Trofa"

Chovanec, choć miał pochodzenie wenezuelsko-czeskie, mieszkał w Portugalii i występował na tamtejszej licencji. Przygodę ze sportem rozpoczął w 2018 r. od uprawiania kartingu. Niedługo później ścigał się już w Formule 4, Formule 3 i w lokalnym Campeonato de Portugal de Velocidade.

 

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W kolejnych sezonach zawodnik brał udział w Ultimate Cup Series oraz testach w GT World Challenge Europe. Był uważany za jeden z największych talentów wyścigowych.

 

Tragiczną informację przekazał dziennik "O Noticias da Trofa". Mimo że kierowca zmarł w sobotę, wieść o jego śmierci obiegła media dopiero w środę. Okoliczności również nie są znane.

KP, Polsat Sport
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INNEMOTOZDENEK CHOVANEC
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