Parnasse coraz bliżej UFC? Miałby zawalczyć z pogromcą Gamrota

Parnasse stoczył już w tym roku dwa pojedynki. Najpierw w styczniu pokonał Marcina Helda na gali KSW w Radomiu. Następnie w maju wygrał z Kennym Crossem w pierwszej rundzie przez techniczny nokaut. Był to jego debiut w amerykańskiej organizacji MVP.

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Od jakiegoś czasu coraz więcej pojawia się plotek, że Francuz podpisze z UFC. Dziennikarz Igor Serafini zdradził, że 28-latek może wystąpić na wrześniowej gali UFC w Paryżu.

Potencjalnym rywalem byłego podwójnego mistrza KSW ma być Dan Hooker. Mówi się, że miałaby to być walka wieczoru wydarzenia, które odbędzie się 5 września w stolicy Francji.

Nowozelandczyk to dziewiąty zawodnik rankingu kategorii lekkiej, który w sierpniu 2024 roku pokonał Mateusza Gamrota. 36-latek po zwycięstwie nad Polakiem przegrał dwie walki - z Armanem Tsarukyanem oraz Benoit Saint Denis.

UFC ogłosiło już kilka pojedynków gali w Paryżu. Wiemy już, że wystąpi na niej Klaudia Syguła, która zawalczy z Norą Cornolle.

HP, Polsat Sport