Pary półfinałowe Ligi Narodów siatkarek. Kto zagra o medale?

Siatkówka

Ćwierćfinały siatkarskiej Ligi Narodów już za nami! Kto awansował do strefy medalowej? Sprawdź pary półfinałowe Ligi Narodów siatkarek 2026.

Pary półfinałowe Ligi Narodów siatkarek. Kto zagra o medale?
fot. FIVB
Siatkówka - Liga Narodów 2026. Pary półfinałowe. Kto zagra o medale?

Turniej finałowy Ligi Narodów siatkarek jest rozgrywany w dniach 22-26 lipca w Makau. Wzięło w nim udział osiem drużyn - siedem najlepszych w tabeli fazy interkontynentalnej oraz gospodarz (Chiny). Rywalizacja toczy się systemem pucharowym - ćwierćfinały, półfinały i mecze o medale.

 

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Pierwsze ćwierćfinały rozegrano w środę. Włoszki pewnie pokonały Holenderki 3:0, a Brazylijki wygrały z Japonią 3:1. W czwartkowych meczach Turcja wygrała z Kanadą 3:1, a najlepsze w fazie zasadniczej siatkarki Stanów Zjednoczonych niespodziewanie przegrały z Chinkami 2:3. Spotkania półfinałowe zostaną rozegrane w sobotę, a na niedzielę zaplanowano mecz o trzecie miejsce oraz finał.

 

Pary półfinałowe Ligi Narodów siatkarek 2026:


Włochy – Brazylia
Turcja – Chiny

 

WYNIKI MECZÓW I TABELA LIGI NARODÓW SIATKAREK 2026

RM, Polsat Sport
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LIGA NARODÓWLN SIATKAREKSIATKARSKA LIGA NARODÓWSIATKÓWKAVNL 2026
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