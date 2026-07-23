Pary półfinałowe Ligi Narodów siatkarek. Kto zagra o medale?

Turniej finałowy Ligi Narodów siatkarek jest rozgrywany w dniach 22-26 lipca w Makau. Wzięło w nim udział osiem drużyn - siedem najlepszych w tabeli fazy interkontynentalnej oraz gospodarz (Chiny). Rywalizacja toczy się systemem pucharowym - ćwierćfinały, półfinały i mecze o medale.

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Pierwsze ćwierćfinały rozegrano w środę. Włoszki pewnie pokonały Holenderki 3:0, a Brazylijki wygrały z Japonią 3:1. W czwartkowych meczach Turcja wygrała z Kanadą 3:1, a najlepsze w fazie zasadniczej siatkarki Stanów Zjednoczonych niespodziewanie przegrały z Chinkami 2:3. Spotkania półfinałowe zostaną rozegrane w sobotę, a na niedzielę zaplanowano mecz o trzecie miejsce oraz finał.

Pary półfinałowe Ligi Narodów siatkarek 2026:



Włochy – Brazylia

Turcja – Chiny

WYNIKI MECZÓW I TABELA LIGI NARODÓW SIATKAREK 2026

RM, Polsat Sport