Piąty letni transfer Korony Kielce stał się faktem. Oficjalnie

Piłka nożna

Morgan Fassbender został zawodnikiem Korony Kielce. 27-letni skrzydłowy przyszedł do klubu ze stolicy regionu świętokrzyskiego na zasadzie transferu definitywnego i podpisał dwuletni kontrakt z opcją przedłużenia o kolejny rok.

Dwóch piłkarzy w akcji na boisku piłkarskim, jeden w pomarańczowej koszulce próbuje odebrać piłkę drugiemu w białej koszulce.
fot. Cyfrasport
Morgan Fassbender piłkarzem Korony Kielce

Fassbender jest wychowankiem VFB Stuttgart. Później grał m.in. w SSV Ulm 1846, Stuttgarter Kickers i SGV Freiberg. Latem 2023 roku został piłkarzem Bruk-Betu Termaliki Nieciecza. W poprzednim sezonie rozegrał w Ekstraklasie 29 spotkań, w których zdobył trzy bramki i zaliczył dwie asysty.

 

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- Pamiętam Koronę z poprzedniego sezonu, panującą tu atmosferę i zaangażowanie kibiców. Jestem niezwykle szczęśliwy, że będę mógł grać dla takiego klubu. Dam z siebie wszystko. Mam nadzieję, że będziemy mieć dobry sezon i jako drużyna pokażemy się z najlepszej strony - powiedział.

 

To piąty piłkarz pozyskany przez Koronę w letnim okienku transferowym. Wcześniej umowy podpisali Czech Patrik Hellebrand, Ariel Mosór, Kamil Jakubczyk oraz Norbert Barczak.

 

Kielecka drużyna zainauguruje nowy sezon Ekstraklasy w sobotę wyjazdowym meczem z Jagiellonią Białystok.

HP, PAP
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