Piąty letni transfer Korony Kielce stał się faktem. Oficjalnie
Morgan Fassbender został zawodnikiem Korony Kielce. 27-letni skrzydłowy przyszedł do klubu ze stolicy regionu świętokrzyskiego na zasadzie transferu definitywnego i podpisał dwuletni kontrakt z opcją przedłużenia o kolejny rok.
Fassbender jest wychowankiem VFB Stuttgart. Później grał m.in. w SSV Ulm 1846, Stuttgarter Kickers i SGV Freiberg. Latem 2023 roku został piłkarzem Bruk-Betu Termaliki Nieciecza. W poprzednim sezonie rozegrał w Ekstraklasie 29 spotkań, w których zdobył trzy bramki i zaliczył dwie asysty.
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- Pamiętam Koronę z poprzedniego sezonu, panującą tu atmosferę i zaangażowanie kibiców. Jestem niezwykle szczęśliwy, że będę mógł grać dla takiego klubu. Dam z siebie wszystko. Mam nadzieję, że będziemy mieć dobry sezon i jako drużyna pokażemy się z najlepszej strony - powiedział.
To piąty piłkarz pozyskany przez Koronę w letnim okienku transferowym. Wcześniej umowy podpisali Czech Patrik Hellebrand, Ariel Mosór, Kamil Jakubczyk oraz Norbert Barczak.
Kielecka drużyna zainauguruje nowy sezon Ekstraklasy w sobotę wyjazdowym meczem z Jagiellonią Białystok.Przejdź na Polsatsport.pl