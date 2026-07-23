Pietuszewski kontuzjowany! Polak może opuścić hitowe starcie

Piłka nożna

Oskar Pietuszewski boryka się z urazem mięśniowym prawego uda - poinformował dziennik "Record". Występ Polaka w meczu o Superpuchar Portugalii stoi pod znakiem zapytania.

Piłkarz FC Porto Oskar Pietuszewski w niebiesko-białej koszulce.
fot. PAP
Oskar Pietuszewski kontuzjowany

Oskar Pietuszewski nie zagrał w środowym sparingu FC Porto z Gil Vicente (0:1). Jak się okazało, Polak doznał urazu mięśniowego prawego uda i nie wiadomo, kiedy będzie gotowy do gry.

 

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Dziennik "Record" poinformował, że 18-latek znalazł się w gronie siedmiu zawodników, którzy w czwartek, mimo dnia wolnego, pojawili się w ośrodku treningowym FC Porto, by odbyć trening regeneracyjny.

 

"Pietuszewski przyspiesza rehabilitację i pracuje nad tym, by być gotowym na mecz o Superpuchar Portugalii. Obecność na zajęciach sugeruje, że intensywnie pracuje nad jak najszybszym powrotem do pełnej sprawności" - czytamy.

 

Poza nim na trening przybyli: Martim Fernandes, Alberto Costa, Joao Teixeira, Samu, Andre Miranda i Vasco Sousa. 

 

Mecz o Superpuchar Portugalii między FC Porto a SCU Torreense odbędzie się w sobotę 1 sierpnia. Portugalscy dziennikarze uważają, że występ byłego piłkarza Jagiellonii Białystok w tym spotkaniu stoi pod znakiem zapytania.

 

Kolejny sparing zespołu Francesco Farioliego zostanie rozegrany w sobotę 25 lipca. Jego rywalem będzie Aston Villa. 

HP, Polsat Sport
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