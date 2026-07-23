Polak z medalem! Świetny występ na mistrzostwach świata

Pasiut już od samego rana pokazywał, że jest w znakomitej formie. W półfinale, choć płynął jako jeden z pierwszych, uzyskał znakomity czas, długo był na prowadzeniu, a finalnie awansował do finału z trzeciej pozycji. W nim też popłynął znakomicie, przez chwilę nawet prowadząc.

– Czułem, że to będzie mój dzień. Od rana miałem niesamowitą moc, a trasa bardzo mi odpowiadała. Lubię takie przejazdy i to było widać na wodzie. Po prostu dziś wszystko czułem. Szkoda, że złoto uciekło dosłownie o włos, ale cieszę się z tego medalu. Kiedy dobrze czuję wodę i od razu „widzę” trasę, wiem, co mam robić. Dziś praktycznie nie musiałem konsultować się z trenerem – powiedziałem, jaki mam plan i go zrealizowałem. Nadal trudno mi uwierzyć, że jestem indywidualnym mistrzem świata – mówił Pasiut.

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Zawodnik reprezentacji Polski przypomniał, że tak naprawdę powinien być już dwukrotnym medalistą tej imprezy, gdyby nie kontrowersyjna decyzja sędziów w trakcie rywalizacji drużynowej. Przypomnijmy, że sędziowie przyznali Polakom dwa karne punkty, choć żadna z kilkudziesięciu kamer nie uchwyciła dotknięcia bramki.

– Tak, powinienem tu jednak stać jako podwójny medalista. W rywalizacji drużynowej byliśmy najszybsi, ale dwa punkty karne odebrały nam złoto. Najbardziej szkoda, że nie wysłuchaliśmy na podium Mazurka Dąbrowskiego – dodał polski wicemistrz świata.

W tym samym finale dziewiąte miejsce zajął Dariusz Popiela. – Decydujące były błędy między 13. i 14. bramką oraz wcześniejszy najazd na bramkę 11. Szkoda, bo forma była i wierzyłem w walkę o medal. Cieszę się, że do końca walczyłem o finał i medal. Michał zdobył medal, mamy dwóch Polaków w finale K1, więc to pokazuje, że jesteśmy mocni – podsumował Popiela. Trzeci z Polaków, Mateusz Polaczyk, popełnił błąd w półfinale i nie awansował do finału.

Wielkie nadzieje na medal miała Klaudia Zwolińska, która we wtorek wygrała kwalifikacje, a w czwartek przed południem była trzecia w półfinale. Niestety, w finale popłynęła słabiej i zajęła dziesiątą pozycję.

– Fajnie, że doszłam do takiego momentu, że finał mistrzostw świata jest dla mnie rozczarowaniem. Jest mi bardzo przykro, ale chcę podejść do tego spokojnie i przeanalizować, co się wydarzyło. Już na rozgrzewce nie czułam się najlepiej. Nie czułam wody tak jak zwykle, przez co popełniłam za dużo błędów. Gdy patrzę na czasy medalistek, łapię się za głowę i zastanawiam się, co się stało. Muszę ochłonąć, obejrzeć przejazd i wyciągnąć wnioski. Taki jest slalom, to jest po prostu gra błędów – mówiła Zwolińska, która w piątek powalczy w półfinale C1, a w w sobotę w crossie kajakowym.

– Trzeba podejść do tego jak do nowego rozdania. Dziesiąte miejsce w finale mistrzostw świata to nadal potwierdzenie, że jestem w światowej czołówce. Dziś wygrała Jessica Fox, gratuluję jej, ale wierzę, że jeszcze będziemy ze sobą wygrywać. Dziś wygrywa ktoś inny, jutro mogę wygrać ja – dodała.

Do finału nie dostała się Hanna Danek, dla której czwartkowy start był debiutem w półfinale mistrzostw świata. – To było dla mnie ogromne przeżycie. Debiut uważam za udany, choć przejazd nie był idealny. Trasa była bardzo wymagająca i popełniłam kilka błędów, ale jak na debiut i towarzyszące emocje to jestem zadowolona. Start obok najlepszych zawodniczek świata to dla mnie cenne doświadczenie – mówiła.

Z pierwszego polskiego medalu cieszy się wiceprezes wspieranego przez markę Lotto Polskiego Związku Kajakowego Bogusław Popiela. – Każdy medal jest sukcesem całej reprezentacji. Bardzo cieszymy się ze złota Michała Pasiuta, bo to kolejny dowód, że polski slalom należy do światowej czołówki. Klaudia Zwolińska i Dariusz Popiela zakończyli rywalizację w finałach. Oczywiście liczyli na więcej, ale miejsca w najlepszej dziesiątce świata potwierdzają ich klasę. Raz jest się pierwszym, raz dziesiątym, a najważniejsze, że regularnie walczą z najlepszymi – komentował.

Mistrzostwa świata w slalomie, które zakończą się w sobotę, to jedna z dwóch najważniejszych kajakowych imprez w tym roku na świecie. Kolejna odbędzie się w dniach 26-30 sierpnia w Poznaniu, gdzie o medale mistrzostw świata powalczą specjaliści w sprincie.

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