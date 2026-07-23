Polka nie obroniła mistrzostwa świata! Odległe miejsce w finale

Laureatka plebiscytu "Przeglądu Sportowego" na najlepszego sportowca Polski 2025 roku broniła w USA tytułu wywalczonego rok temu. W półfinale Zwolińska zaprezentowała się bardzo dobrze, osiągając trzeci czas, ale w finale była znacznie wolniejsza.

Pierwszą część trasy pokonała bardzo szybko, a kluczowy okazał się trzeci z czterech sektorów, na którym była wyraźnie najsłabsza.

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Finałowej presji nie udźwignęła też Chinka Shiting Li. Najlepsza zawodniczka półfinału w decydującej rozgrywce była 11.

Fox zwyciężyła czasem 92,06 s, Leibfarth straciła do niej 1,31, Woods była gorsza o 2,85, a Zwolińska o 5,88.

Polka będzie jeszcze broniła tytułu w konkurencji C1. Półfinał i finał zaplanowano na piątek.

Jeszcze w czwartek natomiast odbędzie się finał K1 mężczyzn, z udziałem Michała Pasiuta i Dariusza Popieli.

Mistrzostwa świata rozpoczynają cykl kwalifikacji do igrzysk Los Angeles 2028. Właśnie w Oklahoma City rozegrane zostaną za dwa lata olimpijskie zawody w slalomie kajakowym, ale na innym torze, którego budowa trwa.

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PAP