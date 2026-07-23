Polsat Futbol Cast - 24.07. Transmisja TV i stream online

Piłka nożna

W piątkowym programie Polsat Futbol Cast Bożydar Iwanow i Tomasz Hajto pochylą się nad występami polskich drużyn w eliminacjach europejskich pucharów. Transmisja programu Polsat Futbol Cast w Polsacie Sport 1, na Polsat Box Go, Polsatsport.pl oraz na kanale YouTube Polsatu Sport.

Grafika z logo "polsat futbol cast" na tle stadionu.
fot. Polsat Sport
Polsat Futbol Cast zapowiada emocje związane z polską piłką

Tematem przewodnim piątkowego wydania będą występy polskich drużyn w europejskich pucharach. W tym roku Lech Poznań i Górnik Zabrze reprezentują nasz kraj w eliminacjach najbardziej prestiżowych rozgrywek klubowych na świecie, a więc Ligi Mistrzów. Z kolei Jagiellonia Białystok rozpocznie zmagania od III rundy kwalifikacji do Ligi Europy, a dla drużyn Rakowa Częstochowa i GKS Katowice pozostały zmagania o awans do fazy ligowej Ligi Konferencji.

 

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Ponadto Bożydar Iwanow i Tomasz Hajto powiedzą parę słów o pierwszym meczu Roberta Lewandowskiego w barwach Chicago Fire. Nowa drużyna kapitana reprezentacji Polski niestety przegrała w jego debiucie z Interem Miami 2:3.

 

Zapowiemy również startujący w piątek sezon 2026/27 PKO BP Ekstraklasy. Jak wyglądają szatnie poszczególnych drużyn? Co może nas czekać na przestrzeni nadchodzących rozgrywek? Kto będzie się liczył w kontekście walki o mistrzostwo Polski, a kto bronił przed spadkiem? Na te i inne pytania postaramy się odpowiedzieć w naszym programie.

 

Transmisja programu Polsat Futbol Cast w piątek od godziny 09:00 w Polsacie Sport 1, na Polsat Box Go, Polsatsport.pl oraz na kanale YouTube Polsatu Sport.

Polsat Sport
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