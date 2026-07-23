Polska drużyna zachwyca w Holandii. "To coś znacznie większego niż zespół piłkarski"

Historia polskiej ekipy na obczyźnie sięga 2020 roku, a o jej powstaniu zadecydowała... seria przypadków. Katarzyna Dudka, założycielka zespołu, wzięła udział w zorganizowanym przez trzy ambasadorki otwartym naborze do kobiecej drużyny futsalowej, której ideą była walka z rasizmem i integracja poprzez sport. Zespół nie został co prawda zgłoszony do rozgrywek ligowych, ale kontakty, nawiązane między innymi podczas sparingowego meczu z FC Westland, zaowocowały nie tylko przejściem Dudki do tej ekipy, ale - z czasem - także pomysłem stworzenia całkowicie polskiej drużyny, złożonej z kobiet mieszkających na stałe w Holandii.

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- Pomysł narodził się trochę przypadkiem, ale myślę, że właśnie tak właśnie powstają najlepsze historie. Wszystko zaczęło się od ogłoszenia na Facebooku. Trzy ambasadorki zorganizowały otwarty nabór do kobiecej drużyny futsalu, której ideą była walka z rasizmem. Nieważny był kolor skóry, pochodzenie czy doświadczenie: każda kobieta mogła przyjść i spróbować swoich sił. Postanowiłam pójść na dzień otwarty i właśnie wtedy rozpoczęła się moja przygoda z futsalem w Holandii. Z czasem okazało się, że ambasadorki nie planują zgłaszać drużyny do rozgrywek ligowych. Zorganizowano natomiast mecz sparingowy z zespołem ligowym FC Westland, w którym również zagrałam. Po spotkaniu podszedł do mnie jeden z członków zarządu klubu i zapytał, czy nie chciałabym spróbować swoich sił w ich drużynie. Pomyślałam: "Dlaczego nie?". Wymieniliśmy się numerami telefonów i wkrótce dostałam zaproszenie na mecz, w którym zaliczyłam swojego pierwszego hat-tricka. Rozegrałam z FC Westland kilka spotkań i wtedy pojawiła się myśl: "Skoro w Holandii mieszka tak wiele Polek, dlaczego nie stworzyć tu polskiej drużyny?". Porozmawiałam z osobą odpowiedzialną za futsal w klubie i przedstawiłam swój pomysł. Powiedziałam też, że wyjeżdżam na tydzień do Polski i daję mu czas na zastanowienie. Podczas mojego pobytu w Polsce zadzwonił do mnie z jednym pytaniem: "Na ile poważnie mówisz o stworzeniu polskiej drużyny?". Odpowiedziałam bez wahania: "Na sto procent". Wtedy usłyszałam słowa, które wszystko zmieniły: dostałam zielone światło do działania. Klub skontaktował mnie z Polakiem, Wojtkiem, który pomógł mi przygotować plakat informujący o naborze. Dzięki jego wsparciu łatwiej było mi wejść w cały temat organizacji drużyny. Pomógł on nam również zorganizować pierwszy trening i przez pewien czas aktywnie wspierał zespół. Był nawet naszym trenerem, jednak z czasem postanowił pójść swoją drogą i zakończył współpracę z drużyną. Rozesłaliśmy plakat po różnych polonijnych grupach w mediach społecznościowych i... stało się coś niesamowitego. W ciągu zaledwie tygodnia udało się zebrać całą drużynę! Pierwszy trening odbył się 19 sierpnia 2020 roku. Od tamtej chwili minęło już kilka lat, drużyna nie tylko nadal istnieje, ale stale się rozwija. Tworzymy coś znacznie większego niż zespół piłkarski: tworzymy społeczność, wspieramy się nawzajem i udowadniamy, że marzenia oraz determinacja mogą przerodzić się w coś naprawdę wyjątkowego - powiedziała Polsatowi Sport Katarzyna Dudka, założycielka i trenerka Victorianek/ FC Westland.

W drużynie są dziewczyny o różnym poziomie zaawansowania. Część piłkarek ma dość bogate doświadczenie z gry na trawie, jak choćby Natalia Stasikowska, znana polskim kibicom z występów w AZS PSW Biała Podlaska i Sportowej Czwórce Radom, czy Katarzyna Witkowska, która w CV ma między innymi GOSiRki Piaseczno i Stomilanki Olsztyn. Są również zawodniczki ze sporym doświadczeniem w futsalu: Sandra Bukowska jako zawodniczka Unifreeze Górzno była powoływana do reprezentacji Polski, a kapitan Anna Pepłowska regularnie grała w AZS AWF Warszawa. Większość piłkarek Victorianek/ FC Westland futbolu uczyła się jednak dopiero po dołączeniu do zespołu. Najlepszym przykładem może tu być bramkarka Ewa Górska, która weszła do ekipy bez większego doświadczenia w piłce, a w krótkim czasie rozwinęła się tak, że z podziwem wypowiadają się o niej nawet trenerzy z Eredivisie!

- Zdecydowana większość drużyny nie miała wcześniej żadnego kontaktu z piłką nożną. Dziewczyny dowiedziały się o naborze z ogłoszeń w mediach społecznościowych lub od znajomych i postanowiły spróbować swoich sił. Zostały z nami na dłużej i zrobiły naprawdę ogromny progres. Dzięki regularnym treningom wszystkie bardzo się rozwinęły, przez co z sezonu na sezon prezentujemy coraz wyższy poziom. Każda Polka, która chce się sprawdzić w futsalu, jest u nas mile widziana - zaznacza w rozmowie z Polsatem Sport Katarzyna Witkowska.

Była zawodniczka GOSiRek i Stomilanek podkreśla, że Victorianki/ FC Westland nie są wyłącznie drużyną sportową. Klub jest przestrzenią, dzięki której Polki, pracujące i mieszkające na co dzień na obczyźnie, mają platformę do wymiany doświadczeń, wspierania się nawzajem i dzielenia wspólnych pasji.

- To coś znacznie większego niż zespół piłkarski. To miejsce, które połączyło Polki mieszkające w Holandii. Łączy nas wspólna pasja do piłki nożnej, przyjaźnie i wzajemne wsparcie. To właśnie ta atmosfera sprawia, że tworzymy coś absolutnie wyjątkowego - przekonuje Witkowska.

Nagrodą za ogrom pracy, jaką cała społeczność klubu wykonała w ciągu ostatnich lat, była kampania sprzed dwóch sezonów, w którym futsalowa drużyna kobiet wywalczyła awans do najwyższej klasy rozgrywkowej w Holandii. Klub z powodów finansowych musiał jednak odmówić gry w Eredivisie.

- Poziom ligi holenderskiej jest zróżnicowany. Zespoły z czołówki są naprawdę mocne i na te mecze trzeba być świetnie przygotowanym zarówno pod względem piłkarskim, jak i taktycznym. W dolnej części tabeli znajdują się drużyny bardziej amatorskie, dlatego zdarzały się nam mecze, które wygrywałyśmy bardzo wysoko. Nie było jednak łatwo, bo na mecze z nami niektóre ekipy wzmacniały składy zawodniczkami z doświadczeniem w Eredivisie. Każdy chce pokonać lidera, dlatego wygranie ligi wcale nie było łatwe i mecze z najmocniejszymi przeciwniczkami wymagały od nas pełnej koncentracji i bardzo dobrej gry. Chciałybyśmy spróbować swoich sił w Eredivisie, mamy ambicje i wierzymy, że przy odpowiednich warunkach mogłybyśmy skutecznie rywalizować nawet na tym poziomie. Byłby to dla nas ogromny krok, ale niestety wiązałoby się to z dużo większymi kosztami, a przy obecnej formie naszego funkcjonowania nie jest to niestety możliwe - przyznała piłkarka.

Warto bowiem zaznaczyć, że Victorianki/ FC Westland są drużyną, która nie otrzymuje żadnego wsparcia ani od polskich, ani holenderskich instytucji. Dziewczyny, które tworzą ten klub, finansują wszystko z własnych środków!

- Nie mamy żadnych sponsorów, nie otrzymujemy też żadnych stypendiów ani wsparcia finansowego ze strony holenderskiej gminy, polskich instytucji czy programów grantowych. Żadna z nas nie zarabia na grze. Wręcz przeciwnie, wszystkie dokładamy do klubu z własnej kieszeni, bo robimy to z pasji. Z własnych składek opłacamy wynajem hali, treningi, udział w lidze, opłaty sędziowskie i wszystkie pozostałe koszty, związane z sezonem, choćby takie jak wyjazdy na mecze. Każda z zawodniczek normalnie pracuje, więc jak wypadnie jej na przykład druga lub nocna zmiana, nie może ona być brana pod uwagę przy ustalaniu składu na mecz. Finanse i zbyt wąska kadra po prostu nie pozwalają nam w tej chwili na grę w Eredivisie. Wybrałyśmy rozsądniejszą drogę i zostajemy w niższej lidze, żeby dalej się rozwijać - zakończyła Witkowska.

Dziewczyny z Victorianek/ FC Westland już nie raz pokazały, że potrafią pokonywać wszelkie przeszkody, więc - kto wie - być może za jakiś czas usłyszymy o ich sukcesach już w najwyższej klasie rozgrywkowej. Byłoby to z pewnością piękne zwieńczenie tej niesamowitej historii...