Polska lekkoatletyka w żałobie. Nie żyje medalistka olimpijska

Celina Orzechowska (nazwisko panieńskie Jesionowska) urodziła się 3 listopada 1933 roku w Łomży i była jedną z czołowych polskich sprinterek przełomu lat 50. i 60. ubiegłego wieku. Jej koronną konkurencją była sztafeta 4x100 m, w której razem Marią Ilwicką, Barbarą Lerczak i Marią Kusion wywalczyła w 1958 roku w Sztokholmie brązowy medal mistrzostw Europy, a 2 lata później na igrzyskach olimpijskich w Rzymie razem z Teresą Wieczorek, Barbarą Janiszewską i Haliną Richter wywalczyła brązowy medal igrzysk. Polki ustanowiły wówczas nowy rekord kraju (45,0 sek), ustępując miejsca Amerykankom i Niemkom.

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Przez większą część kariery sprinterka była związana z Legią Warszawa. Na swoim koncie ma 7 tytułów mistrzyni Polski, w tym 3 indywidualne. W latach 1964-1966 zwyciężała na krajowych mistrzostwach w biegu na dystansie 400 m.

"Jak podkreśla rodzina, która przekazała informację o jej śmierci, sport otworzył przed nią świat i pozwolił nawiązać wiele cennych przyjaźni. Bliscy wspominają ją jako osobę pełną życzliwości, pogody ducha i ciekawości świata, zawsze gotową pomagać innym oraz dzielić się dobrem bez oczekiwania czegokolwiek w zamian" - możemy przeczytać na stronie Urzędu Miejskiego w Łomży.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 3 sierpnia 2026 r. o godz. 10:00 w Warszawie. Msza święta zostanie odprawiona w kościele św. Ignacego Loyoli (u. Kazimierza Wóycickiego 14A), po której nastąpi złożenie do grobu na Cmentarzu Północnym.