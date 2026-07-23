Porażka po super tie-breaku! Półfinał w Pradze nie dla Polki
Weronika Falkowska i amerykańska tenisistka Alana Smith odpadły w ćwierćfinale debla w turnieju WTA 250 na kortach twardych w Pradze. Uległy grającym z numerem trzecim Hao-Ching Chan z Tajwanu i Japonce Miyu Kato 6:1, 5:7, 7-10.
Weronika Falkowska
W Pradze w deblu rywalizowała także Martyna Kubka, która w parze z Ukrainką Nadią Kiczenok została wyeliminowana w 1/8 finału.
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Wynik ćwierćfinału debla:
Hao-Ching Chan, Miyu Kato - Weronika Falkowska, Alana Smith 1:6, 7:5, 10-7Przejdź na Polsatsport.pl
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