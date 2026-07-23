Porażka po super tie-breaku! Półfinał w Pradze nie dla Polki

Weronika Falkowska i amerykańska tenisistka Alana Smith odpadły w ćwierćfinale debla w turnieju WTA 250 na kortach twardych w Pradze. Uległy grającym z numerem trzecim Hao-Ching Chan z Tajwanu i Japonce Miyu Kato 6:1, 5:7, 7-10.