Raków rozpoczyna eliminacje Ligi Konferencji UEFA od starcia z Vallettą, która przed 16 laty sprawiła sporo kłopotów Ruchowi Chorzów w eliminacjach Ligi Europy UEFA. "Niebiescy" co prawda wywalczyli awans, ale po dwóch remisach (1:1 na Malcie i 0:0 w Chorzowie), dzięki premiowanej wówczas bramce na wyjeździe.

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Trener Dawid Kroczek uważa, że jego zespół jest dobrze przygotowany nie tylko do czwartkowego meczu, ale i do całego sezonu. Na przedmeczowej konferencji prasowej stwierdził jednoznacznie.

- Za nami wartościowy czas, który solidnie przepracowaliśmy i teraz czekamy, że ta praca przyniesie efekty. Prawdziwa weryfikacja będzie na boisku już w czwartek. Na szczęście sytuacja zdrowotna jest dobra, chociaż pewne kłopoty mieli ostatnio Marko Bulat i Lamine Diaby-Fadiga.

Dla Kroczka czwartkowy mecz będzie piątym spotkaniem, w którym poprowadzi Raków jako główny trener, ale pierwszym na arenie międzynarodowej. Wcześniej Częstochowian w rozgrywkach europejskich prowadzili: Marek Papszun (24 razy), Dawid Szwarga (14) i Łukasz Tomczyk (2).

Raków Częstochowa - Valletta FC. Wynik meczu. Kto wygrał w el. Ligi Konferencji UEFA?

O tym, kto wygrał spotkanie Raków - Valletta, dowiemy się w czwartek, 23 lipca. Początek meczu zaplanowano na godzinę 18:30. Tuż po jego zakończeniu zaktualizujemy ten tekst i podamy końcowy wynik starcia Raków - Valletta.

Polsat Sport, PAP