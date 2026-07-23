Ran Tanahashi wyjawił to po przejściu do Lublina! "Miałem inne oferty"

- Uważam, że to właśnie nowe bodźce i nowe otoczenie pomagają mi się rozwijać. Po trzech sezonach spędzonych we Włoszech, chciałem podjąć nowe wyzwanie, więc wróciłem do Japonii i przez dwa sezony grałem w klubie Suntory Sunbirds. Rozważałem powrót do Włoch, ale bardzo zależało mi na tym, by znaleźć się w innym środowisku niż dotychczas. To właśnie główny powód, dla którego wybrałem Polskę - zapewnił Takahashi.

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Kibice lubelskiej drużyny cieszą się z dołączenia Japończyka do zespołu, prezes klubu, Krzysztof Skubiszewski, mówił z kolei, że jego potencjał jest nieoceniony.

- Myślę, że ze względu na to, że jestem jeszcze młody, mogę próbować wielu różnych rzeczy i czerpać z nich wiele doświadczeń. Siatkówka cieszy się w Polsce ogromną popularnością. Lublin to potężna drużyna, która przez ostatnie dwa lata była mistrzem i wicemistrzem w Polsce, więc oferta od tej ekipy to dowód na to, że jesteś zawodnikiem światowej klasy. Miałem inne oferty, ale to Lublin jako pierwszy się ze mną skontaktował. To oznaczało, że naprawdę mnie chcieli i potrzebowali. Poczułem się potrzebny - wyjawił.

Takahashi jest etatowym reprezentantem Japonii. W swojej karierze zdobył brązowy oraz srebrny medal Ligi Narodów, srebro Pucharu Świata, a także srebro i złoto mistrzostw Azji.

- PlusLiga należy do czołowych rozgrywek, a reprezentacja Polski zajmuje przecież pierwsze miejsce w światowym rankingu FIVB. Polacy wyróżniają się wzrostem i siłą, ale przede wszystkim ich organizacja, technika i jakość gry są również na bardzo wysokim poziomie. Są to przeciwnicy, których reprezentacja Japonii nigdy nie pokonała, więc pomyślałem, że jeśli uda mi się rozwinąć w Lublinie, przyczyni się to również do zwycięstw Japonii i właśnie dlatego zdecydowałem się dołączyć do drużyny z Lublina - zdradził 25-latek.

Lublinianie, dowodzeni w minionym sezonie przez Stephane'a Antigę, wywalczyli Puchar Polski, srebrny medal PlusLigi oraz dotarli do ćwierćfinału Champions League.

- Naprawde nie mogę się tego doczekać, zastanawiam się, jaki to kraj, jaka drużyna i jaka atmosfera. Jestem głęboko przekonany, że to dla mnie życiowa szansa na jeszcze większy rozwój w ramach przygotowań do igrzysk olimpijskich w Los Angeles w 2028 roku - powiedział przyjmujący.

MS, Polsat Sport