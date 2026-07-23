Reformatorzy mają dość prezesa! "Nie powinien być wizytówką najważniejszej organizacji w Polsce"

Michał Białoński, Polsat Sport: Impas w PKOl-u trwa. Prezes Piesiewicz nie zwołuje Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, choć w czerwcu zobligowało go do tego aż 117 członków spośród 175 zebranych na Walnym Zgromadzeniu. Siedziba zarządu PKOl mieści się w Warszawie. Czy reformatorzy mogą w związku z tym liczyć na pomoc władz stolicy, w staraniach o przywrócenie praworządności w komitecie?



Krzysztof Wiłkomirski, prezes Polskiego Związku Judo: Tak, to jedna z możliwości, które rozpatrujemy i staramy się jak najlepiej zaplanować nasze działania. Z prostego powodu, nie chcemy popełnić najmniejszego błędu, który byłby wykorzystany skrzętnie przez prezesa Piesiewicza do tego, żeby jeszcze bardziej zyskać na czasie. On chce bombardować nasze działania, szukać jakiegokolwiek pretekstu, żeby podważać nasze działania i nasze decyzje.

Z drugiej strony, nie do końca ma to znaczenie. Nawet gdy postępujemy zgodnie ze statutem, czyli naszą biblią Polskiego Komitetu Olimpijskiego, prezes i tak to ignoruje. Ignoruje nie tylko głosy członków PKOl-u, ale także największych legend sportu, mistrzów olimpijskich i medalistów olimpijskich, dla których nie znajduje czasu. Nie znalazł go też podczas czerwcowego Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego. Po kilku godzinach obrad powiedział, że nie jest zainteresowany rozmową z naszymi przedstawicielami, nie znalazł dla nas nawet kilku minut, żeby odpowiedzieć na pytania. Pomimo tego, że był wzywany do odpowiedzi. To dowodzi, że prezes Piesiewicz ma w pogardzie nie tylko członków olimpijskich, przedstawicieli wszystkich dyscyplin olimpijskich, ale także polskie legendy sportu i mistrzów olimpijskich. I to pokazuje najlepiej, że taka osoba nie powinna być wizytówką i przywódcą najważniejszej organizacji sportowej w kraju.

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Który moment w działaniach prezesa Piesiewicza spowodował, że stracił pan wszelkie złudzenia co do niego? Paryż 2024, przed którymi to igrzyskami promował się na plakatach ze sportowcami, czy dopiero zawarcie umowy z Zondacrypto, przed czym przestrzegało go wielu ludzi, na czele z Adamem Małyszem, których bulwersowało sprzedanie nazwy Centrum Olimpijskiego im. Jana Pawła II temu nieuczciwemu sponsorowi.

Jestem prezesem Polskiego Związku Judo dopiero od grudnia 2024 r. Natomiast tak jak każdy Polak, jak każdy kibic sportowy, obserwowałem wszystko, co się działo przed IO w Paryżu. I dla wszystkich to było bulwersujące, że najważniejszymi postaciami nie byli nasi sportowcy, medaliści olimpijscy, tylko prezes Piesiewicz i właściwie to była promocja jego osoby a nie działanie na rzecz polskiego sporu.



Od tamtej pory nic się nie zmieniło. Właściwie każdego dnia prezes często promuje siebie. Dopiero później sportowców, jeżeli znajdzie się na to przestrzeń.



Trzeba podkreślić, że uchybień prezesa Piesiewicza było naprawdę bardzo dużo. I nie chodzi tylko o Zondacrypto. Sposób funkcjonowania i działania, pomijanie wielu związków sportowych, brak równego traktowania wszystkich, był zauważalny od samego początku. Na początku wydawało się, że wszystko idzie zgodnie z planem prezesa, chociaż już przed wyborami w PKOl-u wiele osób przestrzegało przed kandydaturą Radosława Piesiewicza z racji jego przeszłości, która nie jest żadną tajemnicą. Ten człowiek budził wiele kontrowersji już w tamtym czasie. A jego działanie w roli prezesa PKOl-u tylko je potwierdza. Nawet kwestia Domu Polskiego przy okazji igrzysk w Paryżu, który wcale nie był pierwszy w historii, jak to jest nam wmawiane. Inicjatywa ta pochłonęła ogromne koszty. Ja to się śmieję, że za kilkanaście milionów, to można było kupić Dom Polski w Paryżu, a nie wynająć go na niecałe trzy tygodnie. To wszystko jest kuriozalne i pokazuje, że działanie prezesa Piesiewicza dalekie jest od transparentności i racjonalności.



Pamiętajmy, że związki sportowe często potraciły lepsze kontrakty ze sponsorami, które musiały przechodzić przez PKOl i się okazywało, że ten sam sponsor oferuje im gorsze warunki, bo bardzo duża część wkładu zostaje właśnie w PKOl-u.

Na przykład?



Polski Związek Judo otrzymał sponsora teoretycznie na 3,2 mln zł na kilka lat, ostatecznie uzyskał tylko kilkanaście procent z tej umowy i została ona rozwiązana. W tej chwili pozyskiwanie sponsorów graniczy z cudem, dlatego że wizerunek Polskiego Komitetu Olimpijskiego jest tak negatywny, że ja – szczerze mówiąc - nie dziwię się, iż prywatni sponsorzy czy duże spółki Skarbu Państwa z dużą ostrożnością podejmują działanie związane ze sportem. Z prostego powodu: w tej chwili to nie promuje marki, tylko ją ciągnie w dół. Jeżeli ponad 90 procent Polaków bardzo negatywnie ocenia wizerunek PKOl-u i działalność prezesa Piesiewicza, to nie ma się co dziwić. Ja, gdybym miał prywatną firmę i miałbym się podpisywać pod umową z PKOl-em, to też bym tego nie zrobił. Dlatego, że działałbym na szkodę własnej spółki.

Mocne słowa.

Dlatego każdy dzień, kiedy Radosław Piesiewicz pozostaje prezesem PKOl-u jest działaniem na szkodę polskiego sportu. Odbudowywanie wizerunku PKOl-u będzie trwało latami! Oczywiście, pewnie przełom nastąpi bardzo szybko w momencie, kiedy uda się doprowadzić do wyboru nowego prezesa PKOl-u. Natomiast do tego, żeby wizerunek całego polskiego sportu poszedł w dobrym kierunku, na jakim był jeszcze kilka lat temu, będziemy potrzebowali wielu lat pracy.