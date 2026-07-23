TAURON rozszerza współpracę z Polską Ligą Siatkówki. Historyczna umowa do 2030 roku

Nowa umowa jest kolejnym etapem współpracy, która rozpoczęła się w 2020 roku. W jej ramach TAURON znacząco zwiększy swoje zaangażowanie w rozwój polskiej ligowej siatkówki, stając się kluczowym partnerem wszystkich najważniejszych rozgrywek organizowanych przez Polską Ligę Siatkówki. Polskie rozgrywki należą dziś do najsilniejszych i najbardziej prestiżowych na świecie, przyciągają największe gwiazdy światowej siatkówki, biją rekordy frekwencji w halach oraz systematycznie zwiększają oglądalność transmisji telewizyjnych. To kolejny dowód, że konsekwentnie realizowana od lat strategia rozwoju Polskiej Ligi Siatkówki przynosi wymierne efekty.

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Od sezonu 2026/2027 pod szyldem TAURON rozgrywane będą: TAURON Liga (do tej pory PlusLiga, najwyższa klasa rozgrywkowa mężczyzn), TAURON Liga Kobiet (do tej pory TAURON Liga, najwyższa klasa rozgrywkowa kobiet), TAURON 1. Liga (do tej pory PLS 1. Liga, drugi poziom rozgrywek ligowych mężczyzn), TAURON 1. Liga Kobiet (do tej pory 1. Liga kobiet, drugi poziom rozgrywek ligowych kobiet). Podobnie, jak od 2020 roku rozgrywki krajowych pucharów nosić będą nazwy TAURON Puchar Polski Mężczyzn i TAURON Puchar Polski Kobiet. Ponadto TAURON Polska Energia będzie Sponsorem Strategicznym meczów o AL-KO Superpuchar Polski Kobiet oraz AL-KO Superpuchar Polski Mężczyzn.

– Rozszerzenie współpracy z Polską Ligą Siatkówki to dla nas ważny krok, który naturalnie wpisuje się w nasze wartości. Siatkówka to gra zespołowa, a jej sukces opiera się na współpracy i wspólnym dążeniu do celu. To najlepsza emanacja pracy zespołowej, która na co dzień stanowi również fundament działania naszej organizacji. Wiemy, że ten sport od lat zajmuje szczególne miejsce w sercach Polaków, a nasi klienci są jego wiernymi kibicami. Chcemy być blisko nich - dlatego pod szyldem TAURON rozgrywane będą wszystkie najważniejsze krajowe rozgrywki ligowe kobiet i mężczyzn, które od lat dostarczają kibicom niezapomnianych przeżyć – mówi Grzegorz Lot, Prezes Zarządu TAURON Polska Energia S.A.

Nowa umowa oznacza największy w historii zakres obecności jednego partnera we wszystkich profesjonalnych rozgrywkach ligowych siatkówki w Polsce.

– Gdy sześć lat temu rozpoczynaliśmy współpracę z firmą TAURON Polska Energia, wierzyliśmy, że wspólnie zbudujemy projekt, który będzie wzorem dla całego polskiego sportu. Dziś możemy powiedzieć, że ta wizja staje się rzeczywistością. Nowa umowa jest nie tylko wyrazem zaufania naszego partnera, ale przede wszystkim potwierdzeniem, że Polska Liga Siatkówki znajduje się w najlepszym momencie swojej historii. Nasze hale zapełniają się kibicami, oglądalność rozgrywek rośnie z sezonu na sezon, a polskie ligi są magnesem dla najlepszych zawodników i zawodniczek świata. Przejęcie organizacji pierwszej ligi kobiet oraz objęcie przez TAURON wszystkich najważniejszych rozgrywek ligowych tworzy spójny, silny i niezwykle atrakcyjny produkt. To kolejny wielki krok w rozwoju polskiej ligowej siatkówki i jestem przekonany, że najlepsze lata dopiero przed nami – mówi Artur Popko, Prezes Zarządu Polskiej Ligi Siatkówki S.A.

TAURON, jedna z największych polskich firm, od lat należy do grona najaktywniejszych sponsorów polskiego sportu. Firma wspiera profesjonalne rozgrywki siatkarskie od 2020 roku, a w ostatnich latach znacząco rozbudowała swoje zaangażowanie także m.in. w hokeju na lodzie. Jest również sponsorem tytularnym jednej z najważniejszych dla polskiej siatkówki hal, TAURON Areny Kraków, a także TAURON Parku Śląskiego, wspiera sport dzieci i młodzieży oraz liczne inicjatywy społeczne promujące aktywność fizyczną i wartości fair play. Jest także sponsorem kilku klubów sportowych.

Tuż przed rozpoczęciem nowego sezonu rozgrywkowego odbędzie się konferencja prasowa poświęcona prezentacji sponsora tytularnego oraz nowej odsłony rozgrywek. Podczas spotkania przedstawione zostaną szczegóły dotyczące współpracy oraz elementy identyfikacji i komunikacji związane z nadchodzącym sezonem. O terminie i miejscu wydarzenia poinformujemy w odrębnym komunikacie.

Informacja prasowa