Terminarz Lekkoatletycznych Mistrzostw Polski

- Ten stadion jest miejscem bardzo ważnym dla polskiej lekkoatletyki. Odbędzie się tutaj ostatni sprawdzian przed mistrzostwami Europy. Ci, którzy nie mają jeszcze minimów, będą tutaj starali się uzyskać te wskaźniki. Będziemy mieli zatem przegląd całej polskiej kadry - powiedział prezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki Sebastian Chmara, cytowany przez oficjalną stronę internetową.

ZOBACZ TAKŻE: Reformatorzy mają dość prezesa! "Nie powinien być wizytówką najważniejszej organizacji w Polsce"

Na liście startowej znalazło się ponad 600 zawodników. Do tego grona należą Anita Włodarczyk, Paweł Fajdek, Ewa Swoboda czy Wojciech Nowicki.

- Chciałbym zaprezentować jak najlepszy wynik. Początek sezonu był problemowy, ale uporaliśmy się z tym. Cieszę się z tego. Czuję, że forma idzie w górę i ten niedzielny start będę traktował jako przetarcie przed mistrzostwami Europy - przekazał polski młociarz.

Tak wygląda terminarz 102. Mistrzostw Polski w Lekkoatletyce - Białystok 2026:

I dzień (24 lipca):



10:00 - 100 metrów mężczyzn (dziesięciobój)



10:20 - 100 m mężczyzn (preeliminacje)



10:40 - 100 m kobiet (preeliminacje)



10:45 - Skok w dal mężczyzn (dziesięciobój)



11:10 - 800 m mężczyzn (eliminacje)



11:35 - 800 m kobiet (eliminacje)



12:20 - Pchnięcie kulą mężczyzn (dziesięciobój)



12:30 - Trójskok mężczyzn (finał)



14:20 - Skok wzwyż mężczyzn (dziesięciobój)



17:30 - Rzut oszczepem mężczyzn (finał)



17:35 - 100 m mężczyzn (półfinały)



17:40 - Pchnięcie kulą kobiet (finał)



17:57 - 400 m mężczyzn (dziesięciobój)



18:00 - Skok wzwyż kobiet (finał)



18:10 - 400 m mężczyzn (eliminacje)



18:35 - 100 m kobiet (półfinały)



18:40 - Skok w dal kobiet (finał)



19:05 - 100 m mężczyzn (finał)



19:20 - 400 m kobiet (eliminacje)



19:45 - 100 m kobiet (finał)



19:55 - 3000 m z przeszkodami mężczyzn (finał)



20:10 - 3000 m z przeszkodami kobiet (finał)

HP, Polsat Sport