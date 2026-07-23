To tam zagra Maja Chwalińska po US Open! Jest oficjalne ogłoszenie
Maja Chwalińska wraca do gry! Po pechowo zakończonym Wimbledonie, 22. zawodniczka światowych list zaprezentuje się m.in. w Toronto, Cincinnati, Monterrey i US Open. To jednak nie wszystko. Organizatorzy turnieju WTA w Guadalajarze ogłosili, że jedną z uczestniczek meksykańskich zawodów będzie właśnie Polka.
Sezon tenisowy wkracza w US Swing. Docelowym przystankiem w tym okresie będzie US Open, w którym zagra m.in. Maja Chwalińska. Polka wróci do gry po urazie kostki.
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Okazuje się, że Dąbrowianka pozostanie w Ameryce na dłużej. Włodarze turnieju WTA w Guadalajarze ogłosili, że Polka będzie jedną z uczestniczek rywalizacji, za zwycięstwo w której do zgarnięcia jest 500 punktów do rankingu WTA.
"Maja Chwalińska potwierdzona! Finalistka Roland Garros 2026 zagra w Guadalajara Open, który odbędzie się w dniach 13-19 września w ramach turnieju rangi WTA 500" - napisano na Instagramie turnieju w Guadalajarze.
Warto wspomnieć, że w 2024 roku w Guadalajarze triumfowała Magdalena Fręch. Przed rokiem z kolei najlepsza okazała się tam Iva Jovic.
Przypomnijmy, że Chwalińska nabawiła się kontuzji w meczu pierwszej rundy Wimbledonu 2026. Ostatecznie dograła spotkanie z reprezentantką Tajlandii Mananchayą Sawangkaewdo do końca, ale przegrała i pożegnała się z wielkoszlemowymi zmaganiami.
Tuż przed Wimbledonem polska tenisistka osiągnęła największy sukces w karierze, dochodząc do finału Roland Garros 2026.Przejdź na Polsatsport.pl