To tam zagra Maja Chwalińska po US Open! Jest oficjalne ogłoszenie

Sezon tenisowy wkracza w US Swing. Docelowym przystankiem w tym okresie będzie US Open, w którym zagra m.in. Maja Chwalińska. Polka wróci do gry po urazie kostki.

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Okazuje się, że Dąbrowianka pozostanie w Ameryce na dłużej. Włodarze turnieju WTA w Guadalajarze ogłosili, że Polka będzie jedną z uczestniczek rywalizacji, za zwycięstwo w której do zgarnięcia jest 500 punktów do rankingu WTA.

"Maja Chwalińska potwierdzona! Finalistka Roland Garros 2026 zagra w Guadalajara Open, który odbędzie się w dniach 13-19 września w ramach turnieju rangi WTA 500" - napisano na Instagramie turnieju w Guadalajarze.

Warto wspomnieć, że w 2024 roku w Guadalajarze triumfowała Magdalena Fręch. Przed rokiem z kolei najlepsza okazała się tam Iva Jovic.

Przypomnijmy, że Chwalińska nabawiła się kontuzji w meczu pierwszej rundy Wimbledonu 2026. Ostatecznie dograła spotkanie z reprezentantką Tajlandii Mananchayą Sawangkaewdo do końca, ale przegrała i pożegnała się z wielkoszlemowymi zmaganiami.

Tuż przed Wimbledonem polska tenisistka osiągnęła największy sukces w karierze, dochodząc do finału Roland Garros 2026.

KP, Polsat Sport