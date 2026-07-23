Turcja w strefie medalowej VNL! Melissa Vargas poprowadziła drużynę do zwycięstwa

Po nerwowym w wykonaniu obu ekip początku meczu, przewagę uzyskała reprezentacja Kanady (5:7, 9:12). Siatkarki spod znaku Klonowego Liścia bardzo dobrze prezentowały się w ataku, grając w tym secie z 62% skutecznością utrzymywały korzystny wynik, choć jeszcze w końcówce Turczynki miały kontakt z rywalkami (21:22). Kiera Van Ryk i Alexa Gray skutecznymi atakami wyprowadziły Kanadę na piłkę setową (21:24), Turcja jeszcze się obroniła, ale Gray ustaliła wynik tej partii na 22:25.

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Drugą odsłonę lepiej rozpoczęły Turczynki, które szybko wypracowały sobie solidną zaliczkę (10:5 - po asie Sinead Jack-Kisal), którą utrzymywały w dalszej fazie seta. Siatkarki z Kanady goniły wynik, po dwóch asach Kiery Van Ryk zbliżyły się na dwa oczka (15:13), a w końcówce, po ataku Abagayle Guezen złapały kontakt (21:20). Wówczas sprawy w swoje ręce wzięła Melissa Vargas, która skutecznie zaatakowała i dołożyła asa (23:20). Dwa ostatnie punkty, które przesądziły o wygranej 25:21, dały Turcji błędy rywalek. To był set Vargas, która zdobyła w nim aż 11 punktów.

Kanadyjki uzyskały przewagę w pierwszych akcjach trzeciego seta (4:8). Tureckie siatkarki zmniejszyły straty (9:10), ale w środkowej części seta ekipa trenera Giovanniego Guidettiego wygrała cztery akcje z rzędu i odbudowała przewagę (10:15). Turcja wyrównała w jednym ustawieniu, gdy w polu serwisowym pojawiła się Melissa Vargas (17:17), a później przejęła inicjatywę w końcówce. Poszła punktowa seria, po której Turczynki miały piłkę setową (24:20), a w ostatniej akcji skutecznie zaatakowała Hande Baladin (25:21).

Siatkarki z Turcji poszły za ciosem w kolejnej partii. Już na początku wygrały serię akcji i odskoczyły rywalkom na cztery punkty (9:5). Kanadyjki próbowały jeszcze nawiązać walkę, zmniejszyły różnicę do dwóch oczek (12:10), ale kolejna punktowa seria tureckich siatkarek właściwie wyjaśniła sytuację w tym spotkaniu. Przy zagrywkach Hande Baladin wyszły z wyniku 18:15 na 23:15, a skuteczny atak Ilkin Aydin przypieczętował awans do półfinału (25:17).

Skrót meczu Turcja - Kanada:

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Najwięcej punktów: Melissa Vargas (27), Hande Baladin (14), Zehra Gunes (12), Ilkin Aydin (11) – Turcja; Kiera Van Ryk (27), Abagayle Guezen (14), Alexa Gray (14) – Kanada. Wyrównane statystyki w ataku (52%-51%), Turcja lepiej punktowała blokiem (9-7) oraz zagrywką (8-5) i popełniły mniej błędów własnych (12, przy 23 rywalek).

Turniej finałowy Ligi Narodów siatkarek jest rozgrywany w dniach 22-26 lipca w Makau. W półfinale Turcja zmierzy się z lepszym z pary USA - Chiny.

Turcja – Kanada 3:1 (22:25, 25:21, 25:21, 25:17)

Turcja: Elif Sahin, Sinead Jack, Ilkin Aydin, Hande Baladin, Zehra Gunes, Melissa Vargas – Gizem Orge (libero) oraz Saliha Sahin, Eylul Akarcesme, Yaprak Erkek. Trener: Daniele Santarelli.

Kanada: Kiera Van Ryk, Nyadholi Thokbuom, Alexa Gray, Abagayle Guezen, Emily Maglio, Brie Fransen – Kacey Jost (libero) oraz Courtney Baker, Anna Smrek, Olivia Andulajevic, Katerina Georgiadis. Trener: Giovanni Guidetti.

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