Sensacja w siatkarskiej Lidze Narodów! Triumfatorki fazy zasadniczej za burtą turnieju finałowego

Amerykanki od początku spotkania przejęły inicjatywę i błyskawicznie wypracowały sobie solidną zaliczkę (7:2, 11:3). Po takim wstępie siatkarki z Chin nie były w stanie dogonić rywalek i nawiązać wyrównanej walki. Reprezentacja USA nie zwalniała tempa i grając bardzo skutecznie w ataku (74%), utrzymywała wyraźną przewagę (14:6, 20:11). Jednostronnego seta zamknęła asem Jordan Thompson (25:15).

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Druga odsłona była zdecydowanie bardziej wyrównana od pierwszej, głównie dzięki znacznie lepszej postawie Chinek. Co prawda przewagę uzyskały Amerykanki (10:7, 18:14) i wydawało się, że pewnie wygrają również tę partię, ale reprezentacja Chin wygrała serię akcji, dogoniła rywalki i niespodziewanie wróciła do gry. W końcówce kolejna punktowa seria Chinek (20:23) i tym razem to reprezentacja USA goniła wynik (23:23). Dwie ostatnie akcje seta skończyła jednak Yushan Zhuang (23:25).

Chinki rozkręciły się w ofensywie i miały minimalną przewagę w trzecim secie (8:10, 13:16). Siatkarki USA trzymały kontakt do stanu 16:17, ale wówczas popełniły błąd, rozpoczynając serię rywalek; asa posłała Xin Tang, dwa skuteczne ataki dołożyła Yushan Zhuang i wynik się rozjechał (16:21). Reprezentacja Chin utrzymała przewagę do końca, a wynik na 20:25 ustaliła zepsuta zagrywka rywalek.

W czwartej odsłonie, po wyrównanym początku (9:9), inicjatywę przejęły Amerykanki, które odskoczyły przeciwniczkom na kilka oczek (13:10). Grały skutecznie, wykorzystały zastój chińskiej drużyny i powiększyły punktowy dystans (19:14). W końcówce kontrolowały sytuację - Dana Rettke wywalczyła piłkę setową, a w ostatniej akcji Chinki popełniły błąd dotknięcia siatki (25:17).

Spotkanie miał więc rozstrzygnąć tie-break - pierwszy w tym turnieju. Decydującą partię lepiej rozpoczęły siatkarki USA (2:5), ale Chinki szybko odrobiły straty (6:6). Trwała zacięta walka obu ekip, a w końcówce chińskie siatkarki po raz pierwszy uzyskały przewagę - po dwóch punktowych blokach było 11:13. Xiangyu Gong wywalczyła piłkę meczową (12:14), a Aoqian Wang atakiem ze środka przypieczętowała sensacyjne zwycięstwo reprezentacji Chin (13:15).

Skrót meczu USA - Chiny:

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Najwięcej punktów: Jordan Thompson (24), Dana Rettke (18), Logan Eggleston (14), Avery Skinner (13), Asjia O'Neal (11) – USA; Yushan Zhuang (17), Xiangyu Gong (15), Xin Tang (13), Yuanyuan Wang (12) – Chiny.

Zwycięstwo Chinek to spora niespodzianka. Siatkarki USA wygrały fazę zasadniczą z bilansem meczów 10-2 i miały bardziej doświadczoną drużynę od rywalek. Chinki zajęły dopiero dziewiąte miejsce, mając na koncie sześć wygranych i sześć porażek.



Turniej finałowy Ligi Narodów siatkarek jest rozgrywany w dniach 22-26 lipca w Makau. W półfinale reprezentacja Chin zmierzy się z Turcją.

USA – Chiny 2:3 (25:15, 23:25, 20:25, 25:17, 13:15)

USA: Jordyn Poulter, Dana Rettke, Logan Eggleston, Avery Skinner, Asjia O'Neal, Jordan Thompson – Alexis Rodriguez (libero) oraz Morgan Hentz (libero), Saige Ka'aha'aina-Torres, Stephanie Samedy, Madison Kubik. Trener: Erik Sullivan.

Chiny: Xiangyu Gong, Yuanyuan Wang, Xin Tang, Yushan Zhuang, Zhongnan Guo, Shengyu Xie – Mengjie Wang (libero) oraz Shuming Yang, Feifan Ni, Linyu Diao, Chenxuan Li, Aoqian Wang. Trener: Yong Zhao.

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