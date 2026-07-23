Z Wolfsburga do Legii. Hitowy transfer warszawskiego klubu

Zielińska rozpoczynała piłkarską karierę na Mazowszu, reprezentując barwy Piastovii Piastów, UKS SP11 Ursus i KKP Diamentów Warszawa. Z tej ostatniej drużyny przeszła do słynnego Wolfsburga. Teraz Zielińska wraca do Polski, by zasilić beniaminka ORLEN Ekstraligi kobiet, Legię Warszawa.

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- Bardzo podoba mi się plan Legia Ladies na przyszłość. Drużyna stale idzie do przodu i konsekwentnie się rozwija. Podoba mi się również, że Legia Ladies jest jedną z najbardziej perspektywicznych drużyn w kraju - powiedziała Zielińska w rozmowie z klubowymi mediami żeńskiej ekipy warszawskiego klubu.

Maja Zielińska, mimo młodego wieku, ma również spore doświadczenie na arenie międzynarodowej. Z reprezentacją Polski do lat 17 zajęła 3. miejsce w Mistrzostwach Europy oraz 5. miejsce na MŚ U-17, a także wystąpiła w dwóch turniejach finałowych MŚ U-19.

Pomocniczka jest drugą zawodniczką, która tego lata trafiła do Legia Ladies wprost w Bundesligi. Wcześniej warszawski klub pozyskał Dominikę Grabowską z TSG 1899 Hoffenheim. Do Legii trafiła także Daria Sokołowska, córka Tomasza, byłego zawodnika "Wojskowych".