A jednak! To będzie nowy klub LeBrona Jamesa

Jak poinformował Shams Charania, nowym zespołem Jamesa będzie Philadelphia 76ers. 41-latek podpisze dwuletni kontrakt o wartości ośmiu milionów dolarów.

James zamieścił w mediach społecznościowych serię wpisów, w których tłumaczy swoją decyzję.

- Myślałem, że to koniec, kiedy skończył się sezon. Nie byłem gotowy, by to ogłosić i wiedziałem, że potrzebuję trochę czasu, by naprawdę zdecydować, choć byłem prawie pewny, że rozegrałem swój ostatni mecz. Byłem szczery na konferencji prasowej, kiedy powiedziałem, że muszę spojrzeć na siebie i zdecydować, czy wciąć kocham koszykówkę - czytamy.

- To moja ostateczna decyzja. Nie idę po pieniądze. Wciąż chcę się poświęcać, pracować i harować. Ciągle chcę rywalizować, wygrywać i mieć szansę na wygranie kolejnego mistrzostwa. Wierzę, że mogę pomóc Philadelphii w zdobyciu tytułu. Nie mogę się doczekać, by rozpocząć tę niesamowitą podróż po raz ostatni - napisał.

I thought I was done when the season ended. I wasn't ready to announce it, and I knew I needed some time to really decide, but I was pretty sure I played my last game. I was honest at that last press conference when I said I needed to look at myself and deicide if I still love — LeBron James (@KingJames) July 24, 2026

Koszykarz rozpoczął karierę w Cleveland Cavaliers w 2003 roku. Po siedmiu latach przeszedł do Miami Heat. W 2014 wrócił do Cleveland, rozegrał tam cztery sezony, po czym przeniósł się do Los Angeles Lakers. Łącznie zdobył cztery tytuły NBA.

James 22 razy uczestniczył w Meczu Gwiazd, 21 razy był w najlepszej piątce sezonu i został wybrany do drużyny wszech czasów z okazji 75-lecia NBA. Czterokrotnie był MVP ligi oraz MVP finałów. Jest najlepszym koszykarzem w historii NBA w liczbie zdobytych punktów.