ATP w Kitzbuehel: Alexander Bublik - Quentin Halys. Relacja live i wynik na żywo

29-letni Bublik, notowany na 11. miejscu w rankingu ATP, awansował do 17. finału w karierze. Powalczy w sobotę o 10. tytuł, w tym drugi w tym roku.

Rok starszy Halys, 83. na światowej liście, po raz drugi zagra w decydującym pojedynku turnieju cyklu ATP, ale pierwszym od 2024 roku. Nie zdobył jeszcze żadnego trofeum.

W bezpośredniej rywalizacji Francuz prowadzi z Kazachem 1-0.

Wyniki półfinałów:

Quentin Halys (Francja) - Yannick Hanfmann (Niemcy) 6:4, 7:6 (7-2)

Aleksander Bublik (Kazachstan, 1) - Tomas Martin Etcheverry (Argentyna, 4) 6:3, 6:4