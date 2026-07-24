ATP w Kitzbuehel: Alexander Bublik - Quentin Halys. Relacja live i wynik na żywo
Quentin Halys i Aleksander Bublik zmierzą się w finale turnieju ATP 250 w austriackim Kitzbuehel. Francuz w półfinale pokonał Niemca Yannicka Hanfmanna 6:4, 7:6 (7-2), natomiast najwyżej rozstawiony tenisista z Kazachstanu wyeliminował Argentyńczyka Tomasa Martin Etcheverry'ego (nr 4.) 6:3, 6:4.
29-letni Bublik, notowany na 11. miejscu w rankingu ATP, awansował do 17. finału w karierze. Powalczy w sobotę o 10. tytuł, w tym drugi w tym roku.
Rok starszy Halys, 83. na światowej liście, po raz drugi zagra w decydującym pojedynku turnieju cyklu ATP, ale pierwszym od 2024 roku. Nie zdobył jeszcze żadnego trofeum.
W bezpośredniej rywalizacji Francuz prowadzi z Kazachem 1-0.
Wyniki półfinałów:
Quentin Halys (Francja) - Yannick Hanfmann (Niemcy) 6:4, 7:6 (7-2)
Aleksander Bublik (Kazachstan, 1) - Tomas Martin Etcheverry (Argentyna, 4) 6:3, 6:4