Babilon 59. Wyniki i skróty walk

Już w piątek 24 lipca odbędzie się gala Babilon 59. W walce wieczoru Marcin Sianos zawalczy z Przemysławem Mysialą. Ponadto do klatki powrócą Krzysztof Głowacki oraz niepokonany Szymon Herrmann. Sprawdźcie wyniki i skróty walk podczas gali Babilon 59.