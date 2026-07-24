Babilon 59. Wyniki i skróty walk
Już w piątek 24 lipca odbędzie się gala Babilon 59. W walce wieczoru Marcin Sianos zawalczy z Przemysławem Mysialą. Ponadto do klatki powrócą Krzysztof Głowacki oraz niepokonany Szymon Herrmann. Sprawdźcie wyniki i skróty walk podczas gali Babilon 59.
Babilon 59. Wyniki i skróty walk
Walka wieczoru (MMA 3 x 5 min):
120 kg: Marcin Sianos (8-9) - Przemysław "Polish Bear" Mysiala (25-13-1)
Karta główna (MMA 3 x 5 min):
93 kg: Krzysztof Głowacki (MMA 2-2 / Boks 32-4) - Damian Kostrzewa (2-2)
84 kg: Szymon Herrmann (6-0) - Łukasz "Brutal" Siwiec (9-5)
77 kg: Arli Kambilo (6-1) - Kleverson Cruz (15-10)
66 kg: Erik Rushanyan (3-0) - Filip Jarocki (5-8)
84 kg: Damian Piskorz (1-0) - Patryk Domarus (2-2)
61 kg: Wojciech Pająk (2-1) - Jakub Grigoryan (1-0)
77 kg: Marcin Kopcza (2-3-1) - Andre "Angry" Langen (3-3)
77 kg: Seweryn Mańkowski (1-1) - Bartosz Wieczorek (debiut)
Karta wstępna (MMA semi-pro 3 x 3 min):
77 kg: Michał Szczepański (2-0) - Denis Budnik (debiut)
73 kg: Paweł Kopaczka (0-2) - Alan Kin (7-3)Przejdź na Polsatsport.pl