Betclic 1 Liga: Lechia Gdańsk – Pogoń Grodzisk Mazowiecki. Relacja live i wynik na żywo

Lechia wraca do Betclic 1 Ligi po spadku z najwyższej klasy rozgrywkowej. Gdańszczanie rozpoczną nowy etap na własnym stadionie, a ich celem będzie odbudowanie zespołu i jak najszybsze włączenie się do walki o powrót do elity.

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Pogoń ma natomiast za sobą debiutancki sezon na zapleczu PKO BP Ekstraklasy. Zespół z Grodziska Mazowieckiego udowodnił, że potrafi rywalizować na tym poziomie, dlatego Lechia nie może spodziewać się łatwej inauguracji.

Oba kluby spotkały się w poprzednim sezonie w rozgrywkach o STS Puchar Polski. We wrześniu 2025 roku Pogoń wygrała po rzutach karnych (1:1, rzuty karne 4:3). Dodatkowego znaczenia tamtemu pojedynkowi nadawała osoba Piotra Stokowca, który prowadził Pogoń, a wcześniej pracował jako trener gdańskiego zespołu.

Latem w kadrze Lechii zaszło wiele zmian. Do drużyny dołączyli między innymi Samuel Kopasek, Danyło Małow oraz były zawodnik Pogoni Jakub Adkonis. Gospodarze będą potrzebowali czasu na zgranie przebudowanego składu, co przyjezdni spróbują wykorzystać.

Relacja live i wynik na żywo meczu Lechia Gdańsk – Pogoń Grodzisk Mazowiecki w sobotę od godziny 15:30 na Polsatsport.pl.

Polsat Sport