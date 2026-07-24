Betclic 1 Liga: Pogoń Siedlce – ŁKS Łódź. Relacja live i wynik na żywo
Pogoń Siedlce podejmie ŁKS Łódź na inaugurację sezonu 2026/2027 Betclic 1 Ligi. Czy gospodarze zrewanżują się łodzianom za wysoką porażkę z poprzednich rozgrywek? Relacja live i wynik na żywo meczu Pogoń Siedlce – ŁKS Łódź na Polsatsport.pl.
Oba zespoły przystępują do nowych rozgrywek z nadzieją na spokojniejszy i bardziej udany sezon. Pogoń chce potwierdzić, że zadomowiła się na zapleczu PKO BP Ekstraklasy, natomiast ŁKS zamierza wrócić do rywalizacji o czołowe miejsca.
Siedlczanie potrafili w poprzednim sezonie sprawiać problemy wyżej notowanym przeciwnikom, jednak w bezpośrednim spotkaniu z ŁKS-em ponieśli dotkliwą porażkę. Na początku maja łodzianie zwyciężyli u siebie aż 4:0, całkowicie dominując ekipę Adama Noconia.
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Dla gospodarzy inauguracja będzie więc okazją nie tylko do zdobycia pierwszych punktów, lecz także do rewanżu. Pogoń spróbuje wykorzystać atut własnego boiska i od pierwszych minut narzucić rywalom intensywne warunki gry.
ŁKS przystępuje do sezonu pod wodzą Grzegorza Szoki. Łodzianie dysponują większym doświadczeniem związanym z grą na najwyższym poziomie, ale ostatnie sezony pokazały, że sama historia i potencjał kadrowy nie gwarantują sukcesu w wymagającej Betclic 1 Lidze.
Relacja live i wynik na żywo meczu Pogoń Siedlce – ŁKS Łódź w sobotę od godziny 15:30 na Polsatsport.pl.Przejdź na Polsatsport.pl