Betclic 1 Liga: Pogoń Siedlce – ŁKS Łódź. Relacja live i wynik na żywo

Oba zespoły przystępują do nowych rozgrywek z nadzieją na spokojniejszy i bardziej udany sezon. Pogoń chce potwierdzić, że zadomowiła się na zapleczu PKO BP Ekstraklasy, natomiast ŁKS zamierza wrócić do rywalizacji o czołowe miejsca.

Siedlczanie potrafili w poprzednim sezonie sprawiać problemy wyżej notowanym przeciwnikom, jednak w bezpośrednim spotkaniu z ŁKS-em ponieśli dotkliwą porażkę. Na początku maja łodzianie zwyciężyli u siebie aż 4:0, całkowicie dominując ekipę Adama Noconia.

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Dla gospodarzy inauguracja będzie więc okazją nie tylko do zdobycia pierwszych punktów, lecz także do rewanżu. Pogoń spróbuje wykorzystać atut własnego boiska i od pierwszych minut narzucić rywalom intensywne warunki gry.

ŁKS przystępuje do sezonu pod wodzą Grzegorza Szoki. Łodzianie dysponują większym doświadczeniem związanym z grą na najwyższym poziomie, ale ostatnie sezony pokazały, że sama historia i potencjał kadrowy nie gwarantują sukcesu w wymagającej Betclic 1 Lidze.

Relacja live i wynik na żywo meczu Pogoń Siedlce – ŁKS Łódź w sobotę od godziny 15:30 na Polsatsport.pl.

Polsat Sport