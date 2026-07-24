Betclic 1 Liga: Stal Rzeszów – Chrobry Głogów. Relacja live i wynik na żywo

Starcia Stali z Chrobrym w poprzednim sezonie nie wyłoniły zwycięzcy. W Rzeszowie padł remis 2:2, natomiast w rozegranym po zimowej przerwie spotkaniu w Głogowie drużyny podzieliły się punktami po wyniku 1:1.

ZOBACZ TAKŻE: Messi nie zagra przeciwko Lewandowskiemu. Regulamin jest bezlitosny

Chrobry należał do największych pozytywnych niespodzianek minionych rozgrywek. Głogowianie znaleźli się w strefie barażowej i do końca walczyli o możliwość awansu do PKO BP Ekstraklasy. W nowym sezonie spróbują udowodnić, że wysoka pozycja nie była przypadkiem.

Stal ponownie postawi przede wszystkim na rozwijanie młodych zawodników i ofensywny sposób gry. Rzeszowianie potrafią prezentować atrakcyjny futbol, choć w poprzednich rozgrywkach nie zawsze szła za tym regularność w zdobywaniu punktów.

Zespół Chrobrego prowadzi Łukasz Becella, który pracował wcześniej między innymi w sztabach Rakowa Częstochowa, Lecha Poznań i Zagłębia Lubin.

Relacja live i wynik na żywo meczu Stal Rzeszów – Chrobry Głogów w sobotę od godziny 15:30 na Polsatsport.pl.

Polsat Sport