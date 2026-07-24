Bohater mundialu przejdzie operację
Hiszpański pomocnik Manchesteru City Rodri, który w minioną niedzielę został ze swoją reprezentacją mistrzem świata, przejdzie w poniedziałek operację kręgosłupa - poinformował w piątek nowy trener klubu angielskiej ekstraklasy Enzo Maresca.
Nie podano, jak długo potrwa przerwa od gry hiszpańskiego piłkarza.
- Jak powiedziałem, w poniedziałek przejdzie operację. Potrzebuje urlopu i odpoczynku, dobrej rekonwalescencji, a potem wróci do nas – powiedział włoski trener, następca Hiszpana Pepa Guardioli w Manchesterze City. Potwierdził tym samym doniesienia brytyjskiej prasy.
Zapytany o plotki o potencjalnym transferze Rodriego, zdobywcy Złotej Piłki 2024 i najlepszego piłkarza tegorocznych mistrzostw świata, do Realu Madryt, były szkoleniowiec Chelsea Londyn określił je jako zwykłe „spekulacje”.
- To zupełnie normalne. Hiszpania wygrała mistrzostwa świata, a Rodri był najlepszym piłkarzem turnieju, a może jednym z najlepszych. Każdy menedżer chciałby go mieć w swojej drużynie, bo to świetny piłkarz – dodał.
Jak informują hiszpańskie media, kapitan La Roja chce dołączyć do Realu Madryt, który podobno uczynił 30-letniego piłkarza swoim priorytetem w celu wzmocnienia linii pomocy.
Zapytany przed mundialem o tę możliwość Rodri zapewnił, że fakt, iż grał w Atletico Madryt, nie wyklucza możliwości noszenia przez niego w przyszłości koszulki Realu.Przejdź na Polsatsport.pl