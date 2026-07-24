Bohater mundialu przejdzie operację

Nie podano, jak długo potrwa przerwa od gry hiszpańskiego piłkarza.

- Jak powiedziałem, w poniedziałek przejdzie operację. Potrzebuje urlopu i odpoczynku, dobrej rekonwalescencji, a potem wróci do nas – powiedział włoski trener, następca Hiszpana Pepa Guardioli w Manchesterze City. Potwierdził tym samym doniesienia brytyjskiej prasy.

Zapytany o plotki o potencjalnym transferze Rodriego, zdobywcy Złotej Piłki 2024 i najlepszego piłkarza tegorocznych mistrzostw świata, do Realu Madryt, były szkoleniowiec Chelsea Londyn określił je jako zwykłe „spekulacje”.

- To zupełnie normalne. Hiszpania wygrała mistrzostwa świata, a Rodri był najlepszym piłkarzem turnieju, a może jednym z najlepszych. Każdy menedżer chciałby go mieć w swojej drużynie, bo to świetny piłkarz – dodał.

Jak informują hiszpańskie media, kapitan La Roja chce dołączyć do Realu Madryt, który podobno uczynił 30-letniego piłkarza swoim priorytetem w celu wzmocnienia linii pomocy.

Zapytany przed mundialem o tę możliwość Rodri zapewnił, że fakt, iż grał w Atletico Madryt, nie wyklucza możliwości noszenia przez niego w przyszłości koszulki Realu.