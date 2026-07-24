Brązowy medal Polaka na mistrzostwach świata!

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Łukasz Czapla zdobył w stolicy Estonii Tallinnie brązowy medal strzeleckich mistrzostw świata w ruchomej tarczy w konkurencji 40 mix (przebiegi szybkie i wolne).

Portret mężczyzny z blond włosami, trzymającego przyrząd optyczny, z rozmazanym tłem.
fot. PAP
Hajk Minasjan z Armenii został czempionem globu w strzelectwie, Czapla z Petardy Kraków zajął 381 punktów

43-letni zawodnik Petardy Kraków zgromadził w obu przebiegach 381 punktów.

 

Czempionem globu został Hajk Minasjan (Armenia) - 384 pkt, wyprzedzając Romana Berezyckiego (Ukraina) - 382.

 

Czapla to wielokrotny mistrz Polski oraz medalista mistrzostw świata, Europy i Uniwersjad.

 

W tabeli medalowej mistrzostw w Tallinnie pierwsze miejsce zajmuje Armenia - 5 złotych i po jednym srebrnym i brązowym krążku, wyprzedzając Kazachstan 2-3-1, Finlandię 2-1-1, Ukrainę 1-5-4, Niemcy 1-0-0, Koreę Południową 0-1-1, Szwecję 0-0-2 i Polskę 0-0-1.

 

Mistrzostwa świata zakończą się 25 lipca.

MS, PAP
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