Brązowy medal Polaka na mistrzostwach świata!

43-letni zawodnik Petardy Kraków zgromadził w obu przebiegach 381 punktów.

Czempionem globu został Hajk Minasjan (Armenia) - 384 pkt, wyprzedzając Romana Berezyckiego (Ukraina) - 382.

Czapla to wielokrotny mistrz Polski oraz medalista mistrzostw świata, Europy i Uniwersjad.

W tabeli medalowej mistrzostw w Tallinnie pierwsze miejsce zajmuje Armenia - 5 złotych i po jednym srebrnym i brązowym krążku, wyprzedzając Kazachstan 2-3-1, Finlandię 2-1-1, Ukrainę 1-5-4, Niemcy 1-0-0, Koreę Południową 0-1-1, Szwecję 0-0-2 i Polskę 0-0-1.

Mistrzostwa świata zakończą się 25 lipca.

MS, PAP