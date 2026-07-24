Była szósta minuta doliczonego czasu gry. Oto, co zrobiła Legia

Piłka nożna

Legia Warszawa pokonała Pogoń Szczecin w pierwszym meczu nowego sezonu Ekstraklasy 1:0. Jedynego gola strzelił sprowadzony latem Zoran Arsenić, który pokonał Valentina Cojocaru w szóstej minucie doliczonego czasu gry.

Piłkarze Legii Warszawa w białych strojach świętują zdobycie bramki na boisku piłkarskim, w tle kibice na trybunach.
fot. PAP
Legia pokonała Pogoń

Postacią, na którą zwracano szczególną uwagę, miał być Jean-Pierre Nsame. Kameruńczyk w minionym sezonie w Legii głównie się leczył, ale jak już był zdrowy, to strzelał sporo goli. Na dłużej Legia nie chciała spełniać jego warunków kontraktowych, ale Pogoń tak. W debiucie w granatowo-bordowych barwach Nsame miał swoje szanse, ale ich nie wykorzystał.

 

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Sprowadzenie Kameruńczyka sprawiło, że na boczny tor odsunięty został Karol Angielski. Były wicekról strzelców ekstraklasy, nawet nie znalazł się w szerokiej kadrze na mecz inaugurujący sezon. Spotkanie na ławce rozpoczął też Kamil Grosicki, a z opaską kapitańską wyszedł Linus Wahlqvist. 

 

Legia od samego początku miała przewagę na murawie. Już w pierwszej połowie mogła prowadzić, ale Mileta Rajović nie był w stanie trafić do pustej bramki. Aż trudno było uwierzyć, co zrobił Duńczyk.

 

W 31. minucie Nsame mógł upokorzyć były zespół, ale jego główkę z największym trudem sparował na róg Otto Hindrich. Do przerwy utrzymał się bezbramkowy remis.

 

Piłkarze Marka Papszuna kontrolowali to, co dzieje się na murawie, ale nie potrafili pokonać bramkarza Pogoni. Po raz kolejny wyborną szansę miał napastnik, zwłaszcza że na linii bramkowej nie było Cojocaru. 27-latek uderzył jednak prosto w obrońcę. 

 

Zarówno Papszun, jak i nowy trener Pogoni Oscar Garcia próbowali wpłynąć na rezultat, dokonując kilku zmian, ale wciąż nie udało się zdobyć bramki. Tuż przed końcem po zderzeniu Łukasz Zjawiński zaczął krwawić. Ostatecznie został zabandażowany, a niedługo potem opuścił murawę.

 

W 88. minucie na boisku pojawił się sprowadzony latem z Rakowa Częstochowa Zoran Arsenić. I to właśnie Chorwat strzelił jedynego gola w tym meczu. W szóstej minucie doliczonego czasu gry po wrzucie z autu Rafała Augustyniaka w polu karnym doszło do zamieszania, w którym najlepiej odnalazł się obrońca i dość szczęśliwie wpisał się na listę strzelców.

 

Pogoń Szczecin - Legia Warszawa 0:1 (0:0)

Bramka: Zoran Arsenić (90+6')

 

Pogoń Szczecin: Valentin Cojocaru - Linus Wahlqvist, Dimitris Keramitsis, Attila Szalai, Leo Borges - Paul Mukairu (90. Filip Cuić), Kellyn Acosta (90. Jan Biegański), Natan Ława (62. Mads Agger), Patryk Dziczek, Musa Juwara (62. Fredrik Ulvestad) - Jean-Pierre Nsame (62. Kamil Grosicki).

 

Legia Warszawa: Otto Hindrich - Rafał Augustyniak, Kamil Piątkowski, Robert Deziel (88. Zoran Arsenić), Paweł Wszołek - Ruben Vinagre (88. Arkadiusz Reca), Damian Szymański (83. Henrique Arreiol), Bartosz Kapustka (81. Wahan Biczachczjan), Łukasz Zjawiński (81. Jakub Żewłakow) - Wojciech Urbański, Mileta Rajović.

 

Żółte kartki: Leo Borges - Wojciech Urbański.

 

Sędzia: Bartosz Frankowski (Toruń). Widzów 20 757.

HP, PAP
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