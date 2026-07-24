Cibulkova zdiagnozowała Świątek! "Wszystko sprowadza się do pewności siebie"
Iga Świątek od niemal roku nie wygrała żadnego turnieju w cyklu WTA, co miało wpływ na jej spadek na ósme miejsce w światowym rankingu. Głos na temat przedłużającego się kryzysu Polki zabrała była gwiazda kobiecego tenisa Dominika Cibulkova, która porozmawiała z dziennikarzami "Tennis 365".
- Kibicuję Idze Światek. Myślę, że gdy przegrywa w meczach, to przegrywa sama ze sobą - powiedziała Cibulkova redakcji "Tennis 365".
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Świątek wnosiła w swojej karierze 25 tytułów w turniejach WTA, jednak od zeszłorocznych zawodów w Seulu nie wygrała żadnego. Mimo to Cibulkova jest zdumiona Polką.
- Myślę, że kiedy jest mentalnie obecna, gotowa, twarda i silna, niewiele zawodniczek może ją pokonać - dodała Słowaczka.
Świątek ma wrócić do gry za kilkanaście dni w Toronto, a następnie przeniesie się do Stanów Zjednoczonych, gdzie będzie przygotowywać się do US Open. Przypomnijmy, że raszynianka triumfowała w nim w 2022 roku.
- Wszystko sprowadza się do pewności siebie. Oczywiście, trzeba ciężko trenować i dużo ćwiczyć, ale tak, ta pewność siebie... Jeśli nie masz odpowiedniego nastawienia, możesz stracić pewność siebie - zauważyła Cibulkova.Przejdź na Polsatsport.pl