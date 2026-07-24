Cóż za transfer! Polak zagra u Mousinho
Bramkarz Daniel Bielica, który ostatnie dwa sezony spędził w holenderskim NAC Breda, podpisał trzyletnią umowę z występującym na zapleczu piłkarskiej Premier League FC Portsmouth - poinformował angielski klub.
Pochodzący z Zabrza 27-letni golkiper w Polsce występował w tamtejszym Górniku, ale także w Sandecji Nowy Sącz i Warcie Poznań. Latem 2024 roku przeniósł się do Holandii i w barwach zespołu z Bredy zagrał w 65 spotkaniach Eredivisie.
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Strona angielska nie ujawniła wysokości transferu, który - jak przekazano - wejdzie w życie po potwierdzeniu m.in. przez FIFA i angielską federację.
Polski bramkarz jest piątym letnim nabytkiem ekipy z Fratton Park.
- To bardzo doświadczony zawodnik, który ma na koncie wiele minut na wysokim poziomie europejskiego futbolu. Jesteśmy podekscytowani, że pozyskując Daniela zwiększamy rywalizację wśród naszych bramkarzy - zaznaczył trener John Mousinho, cytowany na stronie internetowej klubu.
FC Portsmouth, dwukrotny mistrz i zdobywca Pucharu Anglii, w poprzednim sezonie zajął 18. lokatę w 24-zespołowej The Championship.Przejdź na Polsatsport.pl