Cóż za transfer! Polak zagra u Mousinho

Pochodzący z Zabrza 27-letni golkiper w Polsce występował w tamtejszym Górniku, ale także w Sandecji Nowy Sącz i Warcie Poznań. Latem 2024 roku przeniósł się do Holandii i w barwach zespołu z Bredy zagrał w 65 spotkaniach Eredivisie.

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Strona angielska nie ujawniła wysokości transferu, który - jak przekazano - wejdzie w życie po potwierdzeniu m.in. przez FIFA i angielską federację.

Polski bramkarz jest piątym letnim nabytkiem ekipy z Fratton Park.

- To bardzo doświadczony zawodnik, który ma na koncie wiele minut na wysokim poziomie europejskiego futbolu. Jesteśmy podekscytowani, że pozyskując Daniela zwiększamy rywalizację wśród naszych bramkarzy - zaznaczył trener John Mousinho, cytowany na stronie internetowej klubu.

FC Portsmouth, dwukrotny mistrz i zdobywca Pucharu Anglii, w poprzednim sezonie zajął 18. lokatę w 24-zespołowej The Championship.

MS, PAP