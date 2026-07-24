Cóż za transfer! Polak zagra u Mousinho

Piłka nożna

Bramkarz Daniel Bielica, który ostatnie dwa sezony spędził w holenderskim NAC Breda, podpisał trzyletnią umowę z występującym na zapleczu piłkarskiej Premier League FC Portsmouth - poinformował angielski klub.

Piłkarz w czarnym stroju bramkarskim stoi w bramce, rękawice bramkarskie ma założone na dłonie i jest gotowy do obrony.
fot. PAP/EPA
Daniel Bielica wzmocni FC Portsmouth.

Pochodzący z Zabrza 27-letni golkiper w Polsce występował w tamtejszym Górniku, ale także w Sandecji Nowy Sącz i Warcie Poznań. Latem 2024 roku przeniósł się do Holandii i w barwach zespołu z Bredy zagrał w 65 spotkaniach Eredivisie.

 

ZOBACZ TAKŻE: Juergen Klopp wraca do trenowania! Objął wielką reprezentację

 

Strona angielska nie ujawniła wysokości transferu, który - jak przekazano - wejdzie w życie po potwierdzeniu m.in. przez FIFA i angielską federację.

 

Polski bramkarz jest piątym letnim nabytkiem ekipy z Fratton Park.

 

- To bardzo doświadczony zawodnik, który ma na koncie wiele minut na wysokim poziomie europejskiego futbolu. Jesteśmy podekscytowani, że pozyskując Daniela zwiększamy rywalizację wśród naszych bramkarzy - zaznaczył trener John Mousinho, cytowany na stronie internetowej klubu.

 

FC Portsmouth, dwukrotny mistrz i zdobywca Pucharu Anglii, w poprzednim sezonie zajął 18. lokatę w 24-zespołowej The Championship.

MS, PAP
Przejdź na Polsatsport.pl
DANIEL BIELICAPIŁKA NOŻNA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Rafał Janicki: Musieliśmy zagrać mądrze i poniekąd nam się to udało
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 