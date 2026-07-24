Czas zmian w reprezentacji. Pep Guardiola zostanie nowym selekcjonerem!?

55-letni Guardiola - według Ansy - miał powiedzieć dyrektorowi technicznemu FIGC, Paolo Maldiniemu, że oferta była kusząca, ale po 10 wspaniałych latach w Manchesterze City chciał zrobić sobie przerwę od piłki nożnej, aby skupić się na rodzinie.

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Wcześniej prezes związku Giovanni Malago potwierdził doniesienia, że utytułowany hiszpański szkoleniowiec otrzymał propozycję objęcia „Squadra Azzura”.

Guardiola po ostatnim sezonie opuścił Manchester City po 10 latach. W tym czasie sześciokrotnie zdobył mistrzostwo kraju, pięć razy Puchar Ligi i trzykrotnie Puchar Anglii oraz trzykrotnie wygrał mecz o Tarczę Wspólnoty. Ponadto triumfował w Lidze Mistrzów i klubowych mistrzostwach świata. Wcześniej pracował w Bayernie Monachium (2013-2016) i Barcelonie (2008-2012). Z tymi klubami też odniósł wiele sukcesów.

Maldini z kolei poinformował, że federacja sondowała również obecnego selekcjonera reprezentacji Brazylii Carlo Ancelottiego. Podkreślił przy tym, że nie zamierza się spieszyć z wyborem następcy Gennaro Gattuso.

- Przede wszystkim musimy poczekać na osobę, której naprawdę potrzebujemy – powiedział Maldini po spotkaniu z klubami Serie A w Mediolanie.

Włosi szukają selekcjonera po tym, jak Gattuso odszedł po przegranym finale baraży z Bośnią i Hercegowiną, co skutkowało nieobecnością Italią w trzecim z rzędu mundialu. Czterokrotnych mistrzów globu zabrakło też w 2018 roku w Rosji i cztery lata później w Katarze.

MS, PAP