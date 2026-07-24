Damian Rzepecki - Magomed Zaynukov. Wynik walki. Kto wygrał walkę Rzepecki - Zaynukov na UFC?

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Damian Rzepecki - Magomed Zaynukov to jedna z walk gali UFC Fight Night 282. Kto wygrał walkę Rzepecki - Zaynukov? Jaki był wynik walki Rzepeckiego na UFC?

Damian Rzepecki prezentujący swoją muskulaturę na ważeniu przed galą UFC.
fot. UFC/Youtube.com
Damian Rzepecki

Polski zawodnik zadebiutuje w największej organizacji MMA na świecie. Ostatni raz pojawił się w klatce w kwietniu tego roku, kiedy to pokonał Corneliu Rotaru Lascara na gali WOW 29. Było to pierwsze zwycięstwo Polaka przez decyzję.

 

Rzepecki jest niepokonany w zawodowej karierze. Wygrał 10 walk, z czego cztery przez nokaut oraz pięć przez poddanie.

 

Jego sobotni przeciwnik dostał się do UFC po zwycięstwie w programie Dana White's Contender Series. Pokonał wtedy Lucasa Caldasa.

 

Walką wieczoru sobotniej gali jest starcie Magomeda Ankalajewa i Bogdana Guskowa.

Damian Rzepecki - Magomed Zaynukov. Wynik walki. Kto wygrał walkę Rzepecki - Zaynukov na UFC?

O tym, kto wygrał walkę Rzepecki - Zaynukov, przekonamy się w sobotę 25 lipca. Wtedy odbędzie się gala UFC. Kiedy poznamy wynik walki Rzepeckiego, informacja pojawi się w tekście.

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