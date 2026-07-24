El. Ligi Europy: Jagiellonia Białystok - Rangers. Gdzie obejrzeć? Transmisja TV oraz stream online

Jagiellonia Białystok po raz kolejny zakwalifikowała się do europejskich pucharów, zajmując trzecie miejsce w tabeli Ekstraklasy. W poprzednim sezonie w Lidze Konferencji doszła do 1/16 finału, gdzie została wyeliminowana przez Fiorentinę.

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W pierwszym meczu piłkarze Adriana Siemieńca przegrali aż 0:3, natomiast w rewanżu odrobili straty po hat-tricku Bartosza Mazurka. Nie udało się jednak finalnie pokonać włoskiego zespołu, który wygrał po dogrywce.

Jagiellonia rozpocznie zmagania w tym sezonie od III rundy el. Ligi Europy. Jej rywalem będzie szkockie Rangers FC, które zakończyło rozgrywki ligowe na trzecim miejscu.

Jagiellonia Białystok - Rangers. Transmisja TV i stream online

Mecz Jagiellonia Białystok - Rangers odbędzie się w czwartek 6 sierpnia. Transmisja w Polsacie Sport 1, a ponadto online w serwisie Polsat Box Go. Początek o godz. 18:00. Przedmeczowe studio o godz. 17:00.

Liga Europy UEFA i Liga Konferencji UEFA aż do sezonu 2030/2031 w kanałach Polsat Sport Premium! Transmisje meczowe dostępne także w streamingu Polsat Box Go, w tym na urządzeniach mobilnych. Skróty wszystkich spotkań oraz najciekawsze akcje zawsze do obejrzenia także na Polsatsport.pl oraz w social mediach i serwisie YouTube.

HP, Polsat Sport