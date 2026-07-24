FC Barcelona znowu zamierza go sprowadzić! "Chce wrócić"
To nie tajemnica, że Joao Cancelo nie jest zbyt łatwym człowiekiem. Portugalczyk sprawiał wiele problemów Massimo Allegriemu, Pepowi Guardioli, Luciano Spallettiemu czy... Wojciechowi Szczęsnemu. Teraz media grzmią o niesnaskach z trenerem Al-Hilal - Simone Inzaghim.
Cancelo miło wspomina swój czas spędzony w FC Barcelona. Dziennikarz Fabrizio Romano zapewnia, że "Joao chce wrócić" do "Barcy". Portugalczyk był wypożyczony do "Dumy Katalonii" w sezonie 2023/24 jako piłkarz Manchesteru City oraz od stycznia tego roku do końca sezonu, gdy oficjalnie był piłkarzem Al-Hilal.
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Cancelo został pozyskany przez Al-Hilal w 2024 roku - właśnie po wypożyczeniu do Barcelony - kiedy trenerem był jego rodak, Jorge Jesus. Zagraniczne media wielokrotnie raportowały w ostatnim czasie, że 32-latek nie jest zadowolony ze współpracy z Simone Inzaghim.
- FC Barcelona pozostaje przekonana, że uda jej się sfinalizować transfer Joao Cancelo, a rozmowy z Al-Hilal będą kontynuowane - podaje Fabrizio Romano.
Warto przypomnieć, że "Blaugrana" od dłuższego czasu planuje wykupienie obrońcy.
- Umowa nie została sfinalizowana kilka tygodni temu, ale Barca jest przekonany, że uda się to zrobić do końca okna transferowego. - dodaje dziennikarz.
Cancelo byłby świetną alternatywą dla Julesa Kounde czy Alejandro Balde. Hansi Flick miałby komfort, bowiem Portugalczyk może grać jako prawy oraz lewy obrońca.
Z perspektywy czasu, można przytoczyć wiele nieprzyjemnych sytuacji z udziałem Joao Cancelo. Portugalczyk wyprowadzał z równowagi trenerów pokroju Luciano Spallettiego, Pepa Guardioli, Fernando Santosa czy Massimo Allegriego. Wiele lat temu o krnąbrnym obrońcy wypowiedział się asystent Rafy Beniteza, Pako Ayestaran, który znał Portugalczyka jeszcze z Valencii.
- Jest to piłkarz, który nie radzi sobie z ukrywaniem frustracji. Na najwyższym poziomie to kluczowa umiejętność. Druga sprawa, to reagowanie na błędy. Kiedy zdarzy mu się popełnić błąd, momentalnie się "wyłącza" na innych. Nie tylko na treningu, ale i w czasie meczu. Pracuje nad tym, ale radzenie sobie z frustracją i z błędami to do dziś jego największe przekleństwo - scharakteryzował obrońcę hiszpański trener.
Nie dziwią więc aktualne problemy z wymagającym szkoleniowcem, jakim jest Simone Inzaghi. Jest to spora alternatywa do Jorge'a Jesusa, który miał słabość do Cancelo i przymykał oko na różne sytuacje z nim związane.
Cancelo nie można odebrać jednego z najpiękniejszych i najbogatszych CV w piłce nożnej. Portugalczyk 73-krotnie reprezentował barwy Portugalii oraz był piłkarzem Manchesteru City, FC Barcelona, Bayernu Monachium, Juventusu, Interu Mediolan, Valencii, Benfiki oraz Al-Hilal. Jego kontrakt z saudyjskim klubem jest ważny jeszcze przez rok.Przejdź na Polsatsport.pl