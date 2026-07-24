FC Barcelona znowu zamierza go sprowadzić! "Chce wrócić"

Cancelo miło wspomina swój czas spędzony w FC Barcelona. Dziennikarz Fabrizio Romano zapewnia, że "Joao chce wrócić" do "Barcy". Portugalczyk był wypożyczony do "Dumy Katalonii" w sezonie 2023/24 jako piłkarz Manchesteru City oraz od stycznia tego roku do końca sezonu, gdy oficjalnie był piłkarzem Al-Hilal.

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Cancelo został pozyskany przez Al-Hilal w 2024 roku - właśnie po wypożyczeniu do Barcelony - kiedy trenerem był jego rodak, Jorge Jesus. Zagraniczne media wielokrotnie raportowały w ostatnim czasie, że 32-latek nie jest zadowolony ze współpracy z Simone Inzaghim.

- FC Barcelona pozostaje przekonana, że uda jej się sfinalizować transfer Joao Cancelo, a rozmowy z Al-Hilal będą kontynuowane - podaje Fabrizio Romano.

Warto przypomnieć, że "Blaugrana" od dłuższego czasu planuje wykupienie obrońcy.

- Umowa nie została sfinalizowana kilka tygodni temu, ale Barca jest przekonany, że uda się to zrobić do końca okna transferowego. - dodaje dziennikarz.

Cancelo byłby świetną alternatywą dla Julesa Kounde czy Alejandro Balde. Hansi Flick miałby komfort, bowiem Portugalczyk może grać jako prawy oraz lewy obrońca.

Z perspektywy czasu, można przytoczyć wiele nieprzyjemnych sytuacji z udziałem Joao Cancelo. Portugalczyk wyprowadzał z równowagi trenerów pokroju Luciano Spallettiego, Pepa Guardioli, Fernando Santosa czy Massimo Allegriego. Wiele lat temu o krnąbrnym obrońcy wypowiedział się asystent Rafy Beniteza, Pako Ayestaran, który znał Portugalczyka jeszcze z Valencii.

- Jest to piłkarz, który nie radzi sobie z ukrywaniem frustracji. Na najwyższym poziomie to kluczowa umiejętność. Druga sprawa, to reagowanie na błędy. Kiedy zdarzy mu się popełnić błąd, momentalnie się "wyłącza" na innych. Nie tylko na treningu, ale i w czasie meczu. Pracuje nad tym, ale radzenie sobie z frustracją i z błędami to do dziś jego największe przekleństwo - scharakteryzował obrońcę hiszpański trener.

Nie dziwią więc aktualne problemy z wymagającym szkoleniowcem, jakim jest Simone Inzaghi. Jest to spora alternatywa do Jorge'a Jesusa, który miał słabość do Cancelo i przymykał oko na różne sytuacje z nim związane.

Cancelo nie można odebrać jednego z najpiękniejszych i najbogatszych CV w piłce nożnej. Portugalczyk 73-krotnie reprezentował barwy Portugalii oraz był piłkarzem Manchesteru City, FC Barcelona, Bayernu Monachium, Juventusu, Interu Mediolan, Valencii, Benfiki oraz Al-Hilal. Jego kontrakt z saudyjskim klubem jest ważny jeszcze przez rok.